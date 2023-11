Logistica: Oikyweb, innovazione, qualità e sostenibilità sfide per il futuro

Novembre 27, 2023

Roma, 27 nov. (Labitalia) – Innovazione in grado di abilitare contemporaneamente qualità e sostenibilità. È questo, in sintesi, il pilastro su cui si basa il futuro del comparto della logistica specialistica dei prodotti, completamente diversa e molto più complicata della logistica dei pacchi. La logistica è un’attività antica quanto l’uomo, ma grazie a tecnologia e servizi sempre nuovi ci sono margini per fare davvero la differenza, per offrire un servizio di alta qualità e per rendere più sostenibile l’intero settore. Il diffondersi dell’e-commerce ha moltiplicato opportunità e sfide di un mercato che può avere una funzione essenziale anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Parola di Oikyweb, azienda specializzata nell’offerta di servizi integrati per i prodotti e da oltre 20 anni nel settore dell’home delivery.

“Operiamo – spiega Raffaele Ghedini, presidente di Oikyweb – in un ambito molto complesso, che abbiamo fortemente innovato per offrire un servizio di elevata qualità e digitalmente pianificato. Possiamo contare, infatti, sulla nostra Control Tower con sistemi It completamente proprietari, su un Customer Service molto avanzato e su personale altamente specializzato e costantemente formato”. “Questa struttura, che mette insieme asset digitali e valori umani entrambi di prim’ordine, ci permette di semplificare i processi – sottolinea – e rendere sempre più semplici e precise le consegne e le installazioni anche di quei prodotti (come ad esempio quelli tecnologici estremamente ingombranti o pesanti, di elevato valore o che necessitano di una installazione particolare) che, in alcuni casi, possono presentare notevoli criticità”.

Negli ultimi 30 anni, con il diffondersi dell’e-commerce, il settore della logistica è radicalmente cambiato. Investire nella digitalizzazione per rendere il processo più efficiente attraverso piattaforme proprietarie sviluppate internamente per la pianificazione e il controllo di ogni singolo servizio dedicato, nonché in sistemi che possano limitare al massimo l’inquinamento è vitale per un settore che, lo sappiamo, svolge un ruolo essenziale per l’economia ma, allo stesso tempo, rappresenta una importante fonte di inquinamento. Per Oikyweb il rispetto ambientale è una vera missione. “La sostenibilità ambientale – aggiunge Raffaele Ghedini – è da sempre una nostra priorità. Studiamo costantemente soluzioni e azioni, concrete e misurabili, che possano garantire una gestione più efficiente in termini di emissioni di Co2, investiamo costantemente nei nostri sistemi di ottimizzazione dei percorsi per le consegne, nello studio di imballaggi riciclabili e procedure di riduzione degli sprechi, nei processi di rivitalizzazione e riuso di prodotti o componenti e di smaltimento corretto dei Raee”.