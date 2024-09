Maltempo, da Manageritalia Emilia-Romagna raccolta fondi per assistere popolazioni colpite

26 Settembre 2024

Bologna, 26 set. (Adnkronos/Labitalia) – Per favorire la ripartenza di cittadini, imprese e comuni danneggiati dal maltempo, Manageritalia Emilia-Romagna ha dato il via a ‘Sos Emilia-Romagna 2024’ una raccolta fondi presso i propri associati ma aperta anche a cittadini, imprese e chiunque voglia contribuire al sostegno delle realtà colpite, in particolar modo nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì e Cesena. Ogni singola donazione varrà il doppio. Per ogni euro donato, infatti, Manageritalia Emilia-Romagna si impegna a raddoppiarne il valore al fine di ampliare il numero di progetti e soggetti sostenuti. Per donare l’Ibanè: IT45H0707202403000000731100.

“Purtroppo ci troviamo, in meno di due anni, a mobilitare nuovamente la solidarietà della nostra comunità di manager, liberi professionisti e quadri in occasione di eventi che avremmo voluto relegare al passato”, commenta Cristina Mezzanotte, presidente di Manageritalia Emilia Romagna, che prosegue: “Facciamo un appello a tutti nostri associati non solo a donare e sostenere questa iniziativa ma soprattutto a mettere a disposizione le loro competenze, ora più che mai, utili e necessarie a superare questa emergenza. Come Associazione siamo vicini alle imprese, soprattutto piccole e medie imprese nonché alle amministrazioni perché possano, nel più breve tempo possibile, rialzarsi e tornare operative. Empatia, competenza, senso di comunità, responsabilità e futuro sono i valori che contraddistinguo l’azione di Manageritalia”.

L’avvio di questa nuova raccolta fondi è solo l’ultima delle tante azioni solidali poste in essere da Manageritalia che si è sempre attivata per portare sostegno economico e aiuto alle persone e imprese del territorio colpite dalle calamità nel corso degli anni. Un sostegno che si è concretizzato già nel 2023 grazie a una donazione di 20mila euro alla Fondazione Francesca Rava che ha permesso, nei giorni immediatamente successivi al disastro, di realizzare un panificio mobile in grado di distribuire gratuitamente pane, focaccia e altri prodotti da forno alla popolazione alluvionata e di rifornire 4 mense della Protezione Civile, collocate nelle aree più colpite del territorio, per un totale di oltre 3.400 persone al giorno. Ulteriori 17 mila euro raccolti hanno permesso l’acquisto di un quad e di un carrello polifunzionale che sono andati a integrare il parco mezzi della Croce Rossa di Cesena. Iniziative che replicano quanto fatto da Manageritalia già nel 2012, a favore delle popolazioni vittime del sisma, raccogliendo oltre 60mila euro per l’acquisto di arredi per le scuole, tablet e pc, materiali per corsi specifici, lavagne interattive, mezzi di trasporto e abbonamenti a studenti per il trasporto pubblico.