Manageritalia e AIDP firmano accordo di collaborazione per la diffusione della cultura manageriale nelle aziende

Dicembre 2, 2022

(Adnkronos) – L’accordo si propone lo sviluppo di capitoli decisivi nelle aziende quali: la sostenibilità economico-sociale ed ambientale, l’employability, il futuro del mercato del lavoro, le politiche di welfare, la certificazione delle professioni e la questione prioritaria della valorizzazione dei giovani.

Milano, 2 dicembre 2022-L’AIDP – Associazione Italiana per la Direzione del Personale- e Manageritalia, l’organizzazione dei manager del terziario con 40mila manager associati,hanno siglato un protocollo di collaborazione per promuovere e diffondere la cultura manageriale e imprenditoriale nelle aziende pubbliche, private e nelle PMI partendo da una comune visione su specifiche tematiche di interesse generale.

Nello specifico, l’intesa si fonda su due capisaldi: da un lato l’individuazione di contenuti ed ambiti culturali comuni sui quali sviluppare una riflessione congiunta finalizzata alla promozione di azioni e attività realmente impattanti sul mondo delle aziende e del lavoro; dall’altro la definizione di una roadmap pratica e operativa di iniziative, eventi, ricerche, contributi ed editoriale di attuazione concreta dell’intesa sottoscritta.

“Fare rete con un network di prestigiose e rappresentative associazioni professionali è una delle stelle polari che guida l’attività dell’Aidp da tempo. Grazie all’importante accordo siglato in questi giorni con Manageritalia questa finalità si arricchisce di un tassello decisivo e grande valore– spiega Matilde Marandola, Presidente Nazionale AIDP -.Con Manageritalia abbiamo individuato un comune terreno di iniziativa culturale e operativa fondata su tematiche di reciproco interesse, come la sostenibilità intesa in senso lato e i giovani, solo per citarne alcune, di grande impatto sul futuro e sulla crescita dell’intero sistema Paese”.

“Mai come oggi, dove nonostante le varie crisi in atto i dirigenti privati sono aumentati del 7% negli ultimi tre anni e del 5,4% nel solo 2021,è opportuno promuovere la managerialità e la gestione manageriale come fattore portante della necessaria trasformazione dell’organizzazione del lavoro e dei modelli di business per dare realizzazione e senso al lavoro alle persone e competitività alle aziende. L’accordo con AIDP è una forte e importante spinta ad un upgrade culturale della business community e del Paese “- ha sottolineato Mario Mantovani, presidente di Manageritalia, in occasione della firma del protocollo.

Le due associazioni identificano nella reciproca collaborazione uno strumento di ampliamento e condivisione dei propri network professionali e un fattore di complementarietà, accelerazione e creazione di valore aggiunto. Entrambe esprimono l’obiettivo di offrire il proprio contributo allo sviluppo culturale, sociale ed economico delle aziende e del lavoro in Italia. Per lo sviluppo e il coordinamento operativo, le due associazioni hanno designato come propri referenti Andrea Carbone per Manageritalia e Marco Vigini, vicepresidente nazionale di AIDP.

Contatti

www.manageritalia.it

Enrico Pedretti

Responsabile Ufficio Stampa Manageritalia

Cell. 3486971715

Mail: enrico.pedrettianageritalia.it

www.aidp.it

Filippo Di Nardo

Responsabile Ufficio Stampa AIDP

Cell. 334 8014524

Mail: ufficiostampa@aidp.it

A proposito di Manageritalia….

Manageritalia www.manageritalia.it (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario privato e dal 2003 associa anche quadri ed executive professional. Offre ai manager rappresentanza istituzionale e contrattuale, valorizzazione e tutela verso la politica, le istituzioni e la società, servizi per la professione e la famiglia, network professionale e culturale. Promuove e valorizza il ruolo e il contributo del management allo sviluppo economico e sociale. Oggi Manageritalia associa oltre 38.000 manager. La Federazione è presente sul territorio nazionale con 13 Associazioni e una dedicata agli Executive Professional, che offrono un completo sistema di servizi: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero. Manageritalia associa oggi oltre 38mila manager.

A proposito di AIDP – L’Associazione Italiana per la Direzione del Personale è un’associazione apolitica e senza fine di lucro che riunisce tutti coloro che operano nel nostro Paese in funzioni direttive, di responsabilità e di consulenza nell’area del Personale di aziende e istituzioni pubbliche e private nonché coloro che si occupano delle problematiche del rapporto “Persona e Lavoro” in qualità di studiosi, ricercatori e accademici. Costituitasi nel 1960, AIDP è presente su tutto il territorio nazionale attraverso 16 gruppi regionali per valorizzare, condividere e incentivare uno sviluppo serio e responsabile delle professionalità HR. L’Associazione organizza annualmente il proprio Congresso Nazionale che costituisce l’appuntamento italiano fondamentale per l’aggiornamento e l’analisi strategica sul management delle Risorse Umane. AIDP oggi riunisce oltre 3.000 Soci. A livello internazionale, è componente attiva di EAPM (Associazione Europea di Direzione del Personale), WFPMA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Direzione del Personale) e fondatrice di FMRH (Federazione Mediterranea per lo studio e la diffusione delle tematiche relative alla gestione delle Risorse Umane). Nel 2006 aderisce al Global Compact dell’ONU e contribuisce alla stesura del primo Codice Etico-Deontologico dei Responsabili delle Risorse Umane nell’area euro. Per offrire alla propria community un ambiente di confronto e di dialogo diretto, libero e immediato AIDP ha dato vita nel 2009 al gruppo AIDP Linkedin, il più grande e attivo social group in ambito HR (oltre 14.000 membri). www.aipd.it.