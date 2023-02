Manageritalia Trentino-Alto Adige punta su educazione finanziaria e giovani per crescere

Febbraio 7, 2023

(Adnkronos) – Nell’incontro organizzato dall’Associazione regionale dei manager del terziario all’Università di Bolzano sull’educazione finanziaria con mondo della formazione ebusiness community consegnate anche le borse di studio ai giovani più meritevoli

“L’educazione finanziaria è uno dei presupposti per far crescere il nostro territorio e il Paese. Infatti, investimenti oculati e a ragion veduta possono permettere di meglio gestire la previdenza e il risparmio e di veicolarlo anche in forme utili allo sviluppo economico e sociale. Per questo noi manager stiamo da tempo puntando anche su questo tema sia verso i manager associati che verso tutti i giovani in particolare. E oggi questi giovani li premiamo consegnando ai più meritevoli per le performance scolastiche 32 borse di studio offerte dal nostro Fondo di previdenza integrativa contrattuale Mario Negri. Un modo per spronarli a guardare con fiducia, grinta e responsabilità al loro e nostro futuro”. Così Franco Tomasi, presidente Manageritalia Trentino-Alto Adige ha aperto l’incontro con il mondo dell’economia e della finanza ieri sera presso la Libera Università di Bolzano.

Gli ha fatto eco in apertura Marjaana Gunkel, preside Facoltà di Economia Libera Università di Bolzano, che illustrando l’attività della prestigiosa università ha detto: “Lo sviluppo delle competenze è al centro dell’attività del nostro ateneo e anche oggi questo incontro sull’alfabetizzazione e consapevolezza finanziaria offre a tutti noi un’opportunità come persone e come attori del mondo del lavoro di oggi e di domani”.

Sergio Lovecchio, direttore generale Euregio Plus SGR, aprendo i lavori della tavola rotonda ha ricordato che in Italia c’è il più basso livello di alfabetizzazione finanziaria tra i paesi OCSE e oltre la metà della popolazione non possiede sufficienti conoscenze per prendere decisioni finanziarie oculate. “Questa scarsa conoscenza – ha detto Lovecchio – incide su come prendiamo le decisioni che risultano così fortemente distorte da bias comportamentali dannosi a livello personale e collettivo”.

Tiziana Vallone, vicepresidente Manageritalia Lombardia e responsabile gruppo Financial Literacy Manageritalia, ha detto:” Due diverse recenti indagini di Manageritalia e della Consob mostrano che il 31% degli italiani agisce personalmente in ambito finanziario, contro il 24% dei manager. Però solo il 28% degli italiani si avvale di supporto professionale, contro il 71% dei manager. Di finanza sostenibile ne conosce il significato il 37% degli italiani contro l’80% dei manager. Insomma, c’è tanto da fare a livello di educazione per dare ai nostri cittadini e al paese gli strumenti per uno sviluppo davvero sostenibile in tutti i sensi e per tutti. E questo è lo scopo che manageritalia persegue con questi incontri di alfabetizzazione finanziaria collegandosi anche con le maggiori istituzioni a livello nazionale e cioè Banca d’Italia, Consob e MEF”.

Nel corso dell’incontro, che ha visto un folto pubblico di manager e giovani, sono intervenuti anche Jonathan Figoli, founder Family Economy e Claudia Curi, docente Libera Università di Bolzano puntando l’attenzione su aspetti tecnici e psicologici di finanza e risparmio e dialogando con i giovani su alcuni degli aspetti più caldi. Tra gli esempi le criptovalute e il caso Reddit dove alcune azioni tipo GameStop sono diventate quasi un meme e giovani investitori coalizzati hanno battuto gli hedge fund.

Al termine dell’incontro la consegna delle borse di studio ai 32 giovani studenti di scuole superiori e Università. Borse di studio offerte dal Fondo di previdenza integrativa contrattuale per i dirigenti del terziario Mario Negri.

MANAGERITALIA Trentino Alto Adige (www.manageritalia.it) – (Associazione Trentino Alto Adige dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) associa circa 1.000 manager ai quali fornisce una vasta gamma di servizi, di derivazione contrattuale e non, quanto mai validi ed evoluti: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.

L’Associazione del Trentino Alto Adige opera con due sedi una a Trento e una a Bolzano e, insieme ad altre 12 Associazioni dislocate sull’intero territorio nazionale e una dedicata agli Executive Professional, fa capo a MANAGERITALIA (Federazione nazionale dirigenti, quadri del terziario) che associa oltre 38mila manager e rappresenta a livello contrattuale i dirigenti del commercio, trasporti, turismo, servizi e terziario avanzato.