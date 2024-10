Manovra, Federlegnoarredo: “Bene proroga bonus mobili e ristrutturazioni”

16 Ottobre 2024

Roma, 16 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “La proroga per il 2025 del bonus mobili, unitamente all’innalzamento al 50% del bonus ristrutturazioni per le prime case, previste con la prossima Legge di Bilancio e annunciate in conferenza stampa dal viceministro Leo, sono un’ottima notizia per la filiera del legno-arredo. Consapevoli delle difficoltà che il governo deve affrontare per mantenere in ordine i conti dello Stato, apprezziamo ancor di più la scelta di aver rinnovato misure che negli anni hanno dimostrato la loro efficacia a vantaggio dei consumatori e delle imprese del settore”. Lo dichiara Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo.