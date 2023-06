Manutenzioni domestiche, ci pensa Vicolo della Pace. Riccardo Volanti: «Grazie al lavoro diamo nuova dignità alle persone»

Giugno 29, 2023

(Adnkronos) – La cooperativa sociale di Jesi lancia la sfida alla carenza di manodopera in edilizia con la formula dell’inserimento lavorativo di stranieri, rifugiati e soggetti fragili

Jesi, 29 giugno 2023. Dal guasto improvviso alla voglia di rinnovare casa: capita spesso di dover risolvere un problema domestico ma di non trovare l’artigiano o il professionista pronto a intervenire. Per tinteggiare, ad esempio, per costruire un muro o per risolvere un problema idraulico. Se oggi sempre più città devono fare i conti con la mancanza di artigiani, a Jesi la cooperativa sociale Vicolo della Pace sta vincendo la sua scommessa: quella dell’inclusione lavorativa, abitativa e sociale di persone in difficoltà, come rifugiati, stranieri e soggetti fragili.

«Abbiamo muratori, cartongessisti, idraulici, tinteggiatori provenienti da diversi Paesi: siamo di fatto una cooperativa multietnica multiservizi – spiega Riccardo Volanti, socio fondatore di Vicolo della Pace insieme a Gian Emilio Genovesi, Matteo Donati e Luigi Marzocca -. La nostra cooperativa è nata per favorire l’inclusione abitativa dei rifugiati in uscita dalle Caritas: abbiamo sei appartamenti a Jesi e oltre ad aiutare le persone a trovare una casa abbiamo costituito un’impresa edile che svolge attività di giardinaggio e manutenzione edile».

Dalla tinteggiatura alla posa di cartongessi l’obiettivo è ridare dignità a queste persone tramite il lavoro: «I nostri ragazzi sono formati e specializzati nello svolgere diversi lavori di manutenzione – prosegue Volanti -. In edilizia si può sopperire alla mancanza di manodopera se si investe sulle persone e sulle loro competenze. Vicolo della Pace è una risposta alla carenza di personale ma non dimentichiamoci la sua mission sociale: creare le condizioni per aiutare le altre persone e garantire loro una casa e un lavoro».

Contatti: vicolodellapacecooperativa@gmail.com