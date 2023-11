Mercato immobiliare, il 24 a Roma appuntamento con ‘Sinergie 2023’

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. – (Adnkronos) – Modelli di servizio, intelligenza artificiale, big data e formazione manageriale per restare al passo con un mercato immobiliare che richiede una maggiore capacità di adattamento da parte degli operatori della filiera. Sono questi gli aspetti che guideranno la 6° edizione di Sinergie, che si svolgerà a Roma il prossimo 24 novembre, dalle 10 alle 18,30, presso Spazio Novecento. Il 2023 è caratterizzato da una contrazione delle compravendite, -10,5% rispetto al 2022, secondo le previsioni del Notariato. L’andamento dei tassi di interesse, secondo la stessa fonte, comporterà una flessione dei mutui pari al 23,8% rispetto all’anno precedente. Di qui – spiegano gli organizzatori di Sinergie – per gli addetti ai lavori la necessità di sviluppare una maggiore prospettiva, implementare modelli organizzativi per la crescita delle PMI immobiliari, lavorare per garantire un’esperienza trasparente e sicura a coloro che vendono e acquistano un immobile.

“Il mercato richiede più attenzione verso le persone, la reputazione dell’agente immobiliare deve crescere attraverso l’adozione di efficaci competenze e strumenti, di processi gestionali chiari e validati, di una comunicazione che condivida cultura ed evidenzi l’utilità del professionista. I nuovi modelli operativi e l’integrazione di soluzioni digitali intelligenti necessitano di una formazione sempre più specifica, che vada ben oltre le competenze commerciali. L’obiettivo di Sinergie è quello di sensibilizzare la comunità immobiliare su questi temi, attraverso un momento di confronto che vede come protagonisti contenuti, idee ed esperienze significative che producono un impatto positivo sul mercato”, commenta Gerardo Paterna, che ha collaborato con Sinergie Edizioni all’organizzazione dell’evento.

La conduzione di questa nuova edizione è affidata a Rudy Bandiera, divulgatore, anchorman e creator. Oltre alle 24 aziende partecipanti (reti immobiliari, credito, startup, software house, proptech, formazione), Sinergie vedrà l’intervento di imprenditori, top manager e professionisti: Corrado Passera (Fondatore e Amministratore Delegato di illimity), Francesca Zirnstein (Direttore Generale di Scenari Immobiliari), Massimiliano Dona (avvocato e giornalista, Presidente di Consumatori.it), Paolo Ruggeri (Cofondatore di Open Source Management), Mirko Saini (esperto di LinkedIn e social selling), Cristoforo Florio (commercialista, esperto di fiscalità immobiliare).