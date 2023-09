Merck Italia, ‘lieti di sostenere Make Sense Campaign’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos Salute) – “Per un’azienda come la nostra, che ama definirsi In Love with Care, avere cura delle persone vuol dire rispondere a tutti i bisogni non soddisfatti relativi alla salute: non solo i need terapeutici, ma anche quelli di informazione ed educazione alla prevenzione. È per questo che siamo lieti di supportare anche quest’anno la Make Sense Campaign, nella sua edizione italiana, promossa da Aiocc – Associazione italiana di oncologia cervico-cefalica. Si tratta di un’iniziativa che può avere un impatto concreto nella vita di tante persone, perché riconoscere tempestivamente i sintomi dei tumori testa-collo e ricevere una diagnosi precoce può aumentare in maniera importante le possibilità di guarigione e la qualità di vita. Siamo sicuri che saranno in tanti a sfruttare la possibilità delle visite gratuite rese disponibili presso gli oltre 130 centri specialistici in tutta Italia”. Così Iris Buttinoni, Head of Communication di Merck Italia, a margine della presentazione della campagna, patrocinata dal ministero della Salute, che si è tenuta oggi alla Camera.

La campagna al via dal 18 al 22 settembre prevede giornate di diagnosi precoci gratuite, ad accesso libero o su prenotazione. Obiettivo, riconoscere in fretta eventuali sintomi e rimandare così i pazienti al proprio medico curante per i dovuti accertamenti.

“Make Sense Campaign è per noi così importante – prosegue – che abbiamo voluto darle un’ulteriore visibilità, attraverso un piano di comunicazione ad hoc, che prevederà, nel corso della H&N Awareness Week attività sui nostri canali digitali (Linkedin e Instagram), attività di comunicazione ed engagement rivolte agli oltre mille dipendenti di Merck in Italia e un’iniziativa Out of Home di grande impatto a Milano, con camion vela che attraverseranno la città per un’intera settimana, ospitando una creatività che inviterà ad informarsi sui tumori del testa-collo e ad aderire alle visite gratuite. In evidenza in tutte le nostre comunicazioni, ‘Per Te’ il nostro nuovo concept creativo mirato a rappresentare il nostro impegno in oncologia, e la nostra volontà di essere sempre vicini ai pazienti e a coloro che se ne prendono cura”.