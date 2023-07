Moda, La Placa (Amazon Brand Specialist): “Con Dress Your Story in passerella vesto mia storia”

Luglio 13, 2023

Milano, 13 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Ho partecipato al progetto spinta dalla curiosità di capire che cosa avrebbe realizzato per me una persona che non mi conosce affatto. Guardando il bozzetto disegnato sulla base delle mie passioni, posso dire che mi rispecchia tantissimo. In passerella vestirò la mia storia”. Così Federica La Placa, Amazon Senior Brand Specialist nel settore Beauty, racconta la sua partecipazione a ‘Dress Your Story’, il progetto di fashion design di Amazon che mette al centro l’unicità delle proprie persone attraverso l’incontro tra moda, eccellenza italiana del tessile e testimonianze dei dipendenti. E’ una delle 25 persone, infatti, selezionate nell’ambito della call to action lanciata a inizio anno dall’azienda a tutti i 18mila dipendenti in Italia, invitandoli a raccontare le proprie storie, esperienze di vita e interessi, che sfileranno con il capo pensato e creato per loro, che interpreta con colori, forme e pattern di stampa, frammenti di vita e passioni individuali.

Il bozzetto di Federica La Placa è stato disegnato da Leonardo Fizialetti, studente di Fashion Design dello Ied Roma: “Non è stato facile tradurre una personalità in un bozzetto moda, ma una volta entrato in sintonia con Federica e la sua storia – spiega Leonardo – è stato divertente e diverso da quello che facciamo solitamente. Mi ha colpito il suo rapporto con l’acqua, ed è per questo che ho scelto un pattern distorto che richiama il gioco di riflessi sulle mattonelle della piscina. I tagli e i volumi ricordano i capi tipici degli sportivi che praticano sport acquatici nelle stagioni invernali e che indossano quindi maglioni a collo alto molto pesanti. Dopo aver conosciuto Federica, posso dire di sentirmi soddisfatto del lavoro svolto, credo di aver fatto centro”.

Con ‘Dress Your Story’ le storie dei singoli dipendenti diventano nel loro insieme un manifesto innovativo, con cui Amazon ribadisce con forza l’importanza di poter esprimere appieno se stessi e le proprie attitudini, anche sul luogo di lavoro. “Poter lavorare in un ambiente dove ci si sente apprezzati e ascoltati, a prescindere dal proprio background o da qualunque cosa ci possa caratterizzare come persone, è davvero impagabile, ed è qualcosa che difficilmente si riesce a trovare nel mondo lavorativo. Il bozzetto che ho visto oggi, pensato e disegnato apposta per me è un po’ l’apice di quello che per me Amazon ha rappresentato negli ultimi tre anni”, sottolinea Federica La Placa.