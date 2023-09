Montagna, in Val di Fiemme si celebra il World Wellness Weekend

Settembre 8, 2023

Roma, 8 set. (Labitalia) – La Val di Fiemme è pronta ad ospitare la 7ma edizione del World Wellness Weekend 2023, l’evento internazionale che promuove il benessere psicofisico come stile di vita. Dal 15 al 17 settembre, ai piedi delle Dolomiti, si terranno tre giorni di eventi, talk ed esperienze rese uniche dall’impareggiabile bellezza di un territorio peculiare. La Val di Fiemme è un distretto produttivo unico nel suo genere in Italia e nell’intero arco alpino, dove il benessere diventa motore economico, con aziende di rilievo internazionale specializzate in settori differenti – sport, food, wellness abitare e musica – ma tutte legate da una visione comune che mette al centro la cura della persona e il rispetto per l’ambiente. In particolare, il territorio non solo rappresenta uno dei cardini dell’economia montana, ma corrisponde al fulcro del sistema identitario e valoriale dell’intera comunità. Un ecosistema con un equilibrio tanto fragile quanto potente, che ha sempre visto la convivenza tra uomini e natura in nome del rispetto reciproco e di una cura sapiente di tutti gli elementi che compongono un sistema fruttuoso e prezioso.

Per questo motivo, il tema scelto per questa nuova edizione è il bosco, il vero cuore pulsante della Valle. Il territorio fiemmese è un gigantesco polmone verde, dove il patrimonio boschivo amministrato dal 1111 dalle Regole locali della Magnifica Comunità di Fiemme oggi conta 60 milioni di alberi. Una distesa di foreste considerate tra le più belle ed estese dell’arco alpino e composte soprattutto da imponenti esemplari di abete rosso che forniscono un pregiato legno di risonanza già impiegato da Antonio Stradivari e da altri grandi maestri liutai del ‘600 e ‘700 e tuttora ricercato e impiegato per la costruzione di tavole armoniche per strumenti a corda. Non a caso, in campo musicale è consuetudine definire la Val di Fiemme come la ‘Foresta dei Violini’, una tra le poche foreste europee (una decina in tutto) da cui si può ricavare il legno pregiato con cui si fabbricano i violini e gli altri strumenti musicali. Ma il bosco è anche un luogo di ricarica emotiva e fisica, dove le possibilità di cimentarsi in escursioni e attività sportive nella selva e tra le cime al di sopra di essa corrispondono ad un motore di wellness psicofisico ed economico attraverso il turismo.

Il bosco e il suo prodotto d’eccellenza, il legno, sono il filo conduttore che collega e riunisce i valori identitari di numerose aziende locali, conosciute ormai a livello internazionale. Qui affondano le proprie radici Starpool, azienda leader mondiale nel mondo del wellness; La Sportiva, altra azienda che si è conquista un ruolo di primo piano nelle calzature e nell’abbigliamento outdoor, in particolare arrampicata e alpinismo; Pastificio Felicetti, eccellenza del food che ha saputo andare incontro alle richieste dei consumatori più esigenti e dei professionisti della ristorazione; e Fiemme Tremila, realtà che da 30 anni produce pavimenti ed arredi in legno, secondo rigorosi criteri improntati alla biocompatibilità e salubrità.

Il concetto di radicamento delle aziende sul territorio di Fiemme sarà anche il tema della terza edizione ‘Dolomites Well-Being Summit 2023’, l’evento di apertura del World Wellness Weekend. Anche quest’anno l’evento sarà condotto dalla giornalista Maria Concetta Mattei e verterà sull’importanza del valore aggiunto che questo legame porta in termini sociali, economici, di opportunità ma anche di sfide. Un radicamento che non si ritrova meramente nella forma finale del prodotto, ma che risiede nell’approccio con cui un’azienda affronta il processo di produzione. Ciò significa prestare attenzione all’impatto sociale dell’azienda sul territorio, fissare standard di eccellenza sostenibili, e soprattutto porre sempre al primo posto la comunità e il benessere collettivo; ciò significa rinnovare costantemente l’impegno per una attività imprenditoriale legata al territorio a doppio filo: da un lato sviluppare il tessuto economico della valle, dall’altro restituire alla valle stessa i benefici dello sviluppo economico, minimizzando e compensando l’utilizzo delle risorse energetiche per garantire la longevità sostenibile dei modelli economici in questo equilibrio delicato fatto di ambiente e comunità.

Ed è grazie alla voglia di avere un impatto positivo sulla propria comunità che nel 2021 nasce la Fondazione Fiemme Per, realtà che prende il via da un’iniziativa di soggetti privati e collettivi che hanno sede ed attività in Val di Fiemme in un’ottica di cooperazione volta a contribuire al benessere, alla qualità della vita, e in ultimo all’attrattività dell’area vasta in cui sono insediate. Obiettivo della Fondazione è quello di dialogare e collaborare con le istituzioni pubbliche, l’università, la scuola, gli istituti di ricerca, al fine di rafforzare una logica di sistema di area vasta, grazie alla condivisione dei saperi con altre realtà che lavorano sul piano dell’intraprendenza di comunità, con particolare riferimento alla dimensione alpina e più in generale delle montagne.

Il raggiungimento di tali obiettivi è possibile proprio grazie a tavoli di lavoro composti da giovani della valle, aziende, professionisti, enti, associazioni e cittadini che hanno già avviato attività legate al tema dell’abitare, della transizione ecologica e al tema dell’energia (su tutte lo studio e la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile-Cer) così come attività legate alla formazione sui temi della sostenibilità.