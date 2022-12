Natale: è da Cinema a Cinecittà World, 14 attrazioni a tema, più grande Capodanno Roma

Dicembre 5, 2022

Roma, 5 dic. (Labitalia) – Il Natale è arrivato a Cinecittà World. Fino a domenica 8 gennaio il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma si trasforma in un grande Villaggio di Natale dove in ogni angolo si respira aria di festa e per l’occasione fa un regalo unico ai suoi visitatori.

“Per Natale Cinecittà World regala un sogno alle famiglie e alle persone che, magari per motivi economici, non possono permettersi una giornata in un grande parco divertimenti -dichiara l’amministratore delegato Stefano Cigarini- regaleremo l’ingresso gratuito per il 25 dicembre. E’ il nostro modo di fare gli auguri e regalare un po’ di gioia a bambini, ragazzi e famiglie in questi anni difficili”. Con l’arrivo del periodo più bello Cinecittà World offre 14 attrazioni a tema natalizie. Si comincia con l’ingresso nella Cinecittà Street, vestita di luci e colori, che accoglie i suoi ospiti con il Christmas Show, a cui si affianca il musical ‘Natale a Cinecittà World’ in scena nel grande Teatro 1. Si entra nei mercatini di Natale, visitando la casa di Babbo Natale con la possibilità di spedire la lettera per il Polo Nord o scattarsi una foto ricordo. Poi il fascino di Polvere Di Stelle, il percorso di luci d’autore che al calare del sole fa brillare Cinecittà World illuminandola di bellezza.

D’obbligo un giro sulla slitta di Babbo Natale per consegnare regali ai bambini in tutto il mondo: su I-Fly si vive l’adrenalina delle vere montagne russe, ma virtualmente, a soli 30 centimetri da terra! Risate assicurate anche nel Regno del Ghiaccio, l’unico snow park al coperto d’Italia dove godersi un Natale innevato su Pattiniamo, la tradizionale pista di pattinaggio, precipitando senza freni tra le curve vorticose di Kamikice, sfidando gli amici a bordo di gommoni su Scivolone e tirandosi Palle di neve sulle morbide montagne bianche del playground invernale. Completano l’offerta il Truccabimbi Natalizio e lo Scivolo di Natale che regala ai bimbi più piccoli divertenti discese sotto le stelle.

A grande richiesta, si replica il Presepe del Cinema, benedetto del Vescovo di Roma Sud: Gesù in mezzo ai supereroi e ai personaggi del cinema. Il 25 dicembre si celebra, unico parco in Italia, la Santa Messa il giorno di Natale, alle ore 11.30, officiata dal vescovo S.E. Mons. Dario Gervasi che dalle 11 accoglierà tutti coloro che hanno il desiderio di confessarsi. Per accedere gratuitamente al parco, entro le 11.30 sarà necessario registrarsi su www.cinecittaworld.it. Per chi vuole evitare di cucinare è possibile prenotare il Pranzo di Natale per festeggiare in famiglia come a casa.

Per Capodanno Cinecittà World mette in scena la festa più grande di Roma: un grande villaggio del divertimento aperto dalle 18 fino alle 6 di mattina. Si ride, balla e canta con 8 cenoni a tema, 40 attrazioni aperte fino a tarda notte, 7 DJ SET, concerti, cene spettacolo e grandi artisti. Una festa per ogni tipo di ospite.

Rocco Siffredi e Valeria Visconti riscalderanno l’atmosfera al Saloon, promettendo un Capodanno piccante con la loro Sexy Dinner. La libidine continua al Teatro1 con l’effervescente cena spettacolo di Jerry Calà. Risate assicurate e canzoni romane con l’attore Maurizio Mattioli e i suoi stornelli. Per i più scatenati la festa dura fino al mattino con la Serata Techno/house Undermoon e DJ internazionali del calibro di DJ Rush, Dax J, Perc, Rose. Grande Festa Trap nel teatro 1 con ospiti vari tra cui: Taylor Mega, Gaia Bianchi, Max Felicitas e protagonista un grande nome della musica italiana che verrà annunciato a breve.

Bambini e famiglie protagoniste al Capodanno nella Discoteca di Cristallo, l’unica al coperto trasparente dove ballare sotto le stelle; festa spensierata animazione con il Capodanno in Piazza con il Dj Set revival anni 60/70/80/90, energia assicurata nel Capodanno Latino con i ritmi travolgente di Manolito a.k.a. La Cura. Il tutto oltre al tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio per la mezzanotte.

Domenica 8 gennaio si chiuderà la stagione 2022 di Cinecittà World, dieci mesi di successo che hanno segnato il ritorno dei numeri pre-pandemia e che hanno consacrato Cinecittà World come la location prediletta da tantissime produzioni.

Solo nelle prime due settimane di dicembre, infatti, il Parco è stato scelto da ‘Freedom Oltre il Confine’, il programma Tv di Roberto Giacobbo e dalla produzione del film ‘Comandante’ interpretato da Pierfrancesco Favino. Il sommergibile U-571 sarà il grande protagonista del film di Edoardo De Angelis che ripercorre le tracce del Cappellini, sommergibile protagonista della Seconda guerra mondiale grazie al valore, militare e umano, del suo Comandante Salvatore Todaro.

E il Natale è anche l’occasione per fare un bilancio del 2022 di Cinecittà World. “Quest’anno sarà da record per Cinecittà World che supera ampiamente il mezzo milione di presenze e passa dal 21esimo al quarto posto tra i parchi italiani, primo Parco di Roma e del Centro Italia ed è il Parco con il più alto tasso di crescita sul mercato. Siamo al 350% di crescita negli ultimi 4 anni”, spiega ad Adnkronos/Labitalia, Stefano Cigarini.

E nei prossimi giorni Cigarini si aspetta un ulteriore boom di presenze. “Sarà un Natale lungo, divertente e cinematografico. Siamo nel parco di Cinecittà e il colpo d’occhio -spiega- è quello dei film che hanno costruito il nostro immaginario, come ‘Mamma ho perso l’aereo’ e ‘Una poltrona per due’. Il villaggio di Natale ha 14 attrazioni a tema, il parco è parto un mese e mezzo fino all’8 gennaio per godersi la magia del Natale”.

Un segnale per lasciarsi la pandemia alle spalle. “Abbiamo ripreso l’attività a regime dopo il Covid -sottolinea- e vediamo la voglia delle persone di stare insieme e divertirsi e godersi momenti di magia”.