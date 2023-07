Olio: Pietro Coricelli, primo bilancio integrato Esg e fatturato in crescita del 49%

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Fornire una descrizione completa della strategia di sviluppo sostenibile adottata, cercando di rappresentare nella maniera più completa non solo le performance finanziarie ma anche quelle in ambito Environment, Social & Governance (Esg). E’ questo l’obiettivo del primo Report integrato (riferito all’esercizio 2022) di Pietro Coricelli spa, azienda olearia umbra. Una visione pionieristica, quella dell’azienda spoletina, che l’ha portata ad essere la prima industria olearia a presentare un Report integrato Esg e a diventare nel settore un esempio virtuoso di trasparenza verso tutti gli stakeholder.

L’impresa di famiglia è stata fondata nel 1939 ed è guidata dal 2018 da Chiara Coricelli, Ceo e presidente che, insieme ai fratelli, vuole tramandare alla future generazioni i valori ereditati: rispetto, comunità, trasparenza e qualità. Sotto la sua guida l’azienda accelera la spinta verso un percorso di crescita sostenibile che diventa il driver fondamentale per garantire la creazione di valore aggiunto. Pietro Coricelli, in costante crescita e con una presenza in 110 paesi nel mondo, passa da un fatturato di 116 milioni nel 2018 a ricavi che superano i 244 milioni di euro nel 2022, segnando un +49% rispetto al 2021 grazie anche a un sensibile aumento dei volumi di vendita (56,6 mln di litri contro 44,5 mln di litri dell’anno precedente). Aumenta, inoltre, il valore economico distribuito che segna +50% rispetto all’anno precedente. L’export, invece, raggiunge quota 58%.

La crescita aziendale si riflette anche sul fronte nazionale: Coricelli cresce del 3,7%, in un settore quello oleario in calo ( -6 % rispetto all’anno precedente), mentre la quota di mercato raggiunge 8,6% (un punto in più rispetto al 2021).

Il Report, che è stato redatto sulla base delle linee guida dell’Ir Framework dell’Iirc (International Integrated Reporting Council), offre una visione d’insieme creando una connessione tra le informazioni del bilancio tradizionale e le performance ambientali, sociali e di governance tracciando una roadmap di obiettivi in linea con quanto stabilito dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Una vera e propria linea guida per gli anni a venire.

“Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da grandi sconvolgimenti mondiali e incertezza, ogni difficoltà porta però con se anche una sfida e noi l’abbiamo voluta cogliere per provare ad essere migliori e trasparenti. Abbiamo deciso di aprire le porte della nostra azienda attraverso il primo Report Integrato Esg, un atto non dovuto ma fortemente sentito per raccontare in modo preciso e puntuale quanto la sostenibilità sia una sfida e un impegno concreto”, dichiara Chiara Coricelli.

“La nostra sensibilità e responsabilità ci porta a ispirarci alle grandi aziende e questa visione ci ha permesso di raggiungere risultati straordinari nell’ultimo anno. Non solo un’importante crescita di fatturato, nonostante uno scenario economico difficile, ma abbiamo raggiunto la leadership per i nostri oli 100% italiani. Al tempo stesso, il nostro impegno a favore della comunità ci ha permesso di superare i 60.000kg di prodotti donati. Al centro della nostra visione rimane il progetto ‘Filiera olearia sostenibile’ che suggella il nostro impegno verso la trasparenza dell’origine, la qualità del prodotto, la sostenibilità economica degli olivicoltori a monte della filiera”, conclude.