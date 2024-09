Ornella Tiziana Arena e Gianfrancesco Meale, Nutrire il Bene: il Bestseller su come creare contesti lavorativi positivi ed evoluti

13 Settembre 2024

(Adnkronos) – Milano, 13.09.2024 – Il sogno di ogni lavoratore è impiegare la propria giornata in un ambiente dove si respira felicità e autenticità. Peccato che troppo spesso siamo talmente immersi nelle sfide quotidiane da perdere di vista l’importanza di lavorare in un ambiente positivo. A questo c’è una soluzione.

Per tutti coloro che desiderano mettere la propria felicità al primo posto anche nei contesti lavorativi, esce oggi il libro di Ornella Tiziana Arena e Gianfrancesco Meale “NUTRIRE IL BENE. Libera l’energia della componente umana con il Sistema TRE-E, basato sulla Scienza della Felicità e sulle Organizzazioni Positive, per un Agroalimentare al servizio della vita.” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per creare contesti lavorativi evoluti, aperti a un modello organizzativo positivo e che possano generare benessere.

“Il nostro libro è un viaggio attraverso le nostre esperienze personali e lavorative, che ci hanno condotto a vedere il nostro lavoro come una fucina operativa impegnata a portare una trasformazione culturale e coscienziale verso un modello organizzativo evoluto che pone al centro l’energia positiva della componente umana” affermano Ornella Tiziana Arena e Gianfrancesco Meale autori del libro.

Attraverso l’illustrazione della Scienza della Felicità e l’interpretazione della visione sistemica e anche spirituale della realtà, gli autori elaborano la loro soluzione, concepita per far evolvere organizzazioni e generare benessere diffuso e ricchezza distribuita.

“Gli autori credono fermamente che si possa lavorare in contesti lavorativi dove la felicità è posta come priorità strategica. Il loro obiettivo è invertire il paradigma soprattutto nel settore agroalimentare” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’obiettivo di Ornella Tiziana Arena e Gianfrancesco Meale è mostrare una via percorribile, affinché le aziende che vogliono fare un salto evolutivo, possano comprendere le problematiche e le implicazioni dei paradigmi culturali e organizzativi disfunzionali e abbraccino il modello delle Organizzazioni Positive, basate sulla Scienza della Felicità, attraverso il nostro Sistema TRE-E.”

“Ci siamo affidati a Giacomo Bruno dopo aver partecipato al workshop “Numero 1” e aver sperimentato il livello organizzativo, la qualità editoriale e le strategie di marketing” concludono gli autori. “Il team Bruno Editore ci ha offerto un supporto completo fin da subito, è stata una presenza essenziale durante la stesura del libro”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3ZdNtOQ

Ornella Tiziana Arena, psicologa clinica, delle organizzazioni, CHO, Business Coach, esperta formatrice, studiosa e ricercatrice spirituale. Co-founder di MEALeFOOD Consulting, ne ha gestito la formazione e i modelli organizzativi. Oggi, responsabile della divisione Sistema TRE-E, implementa il modello delle Organizzazioni Positive basato sulla Scienza della Felicità. Unisce competenze cliniche e organizzative per creare ambienti di lavoro sereni, focalizzati sulla cura delle persone, attraverso pratiche coerenti ed eque, rendendo la felicità una strategia organizzativa prioritaria capace di generare risultati e benessere a livello eco-sistemico. Gianfrancesco Meale, Innovation Manager e Business Coach, Tecnologo Alimentare, Consulente Tecnico del Tribunale con esperienze di Ristrutturazione, Progettazione e Gestione di Stabilimenti e Business Unit. Ha collaborato con le maggiori aziende di ristorazione, trasformazione e impiantistica alimentare. Dal 1998, come fondatore di MEALeFOOD Consulting, aiuta aziende e imprenditori a sviluppare un business agroalimentare, innovando i processi e i modelli organizzativi per produrre alimenti nel rispetto della compliance, dei valori etici e della sostenibilità. È Presidente CIM Lombardia – Confederazione Italiani nel Mondo. Sito web: https://www.mealefood.com/contatti/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it