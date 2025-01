Ottone Lambiase, Tutor Consulting: “Le aziende in regola sono pronte per la patente a crediti”

24 Gennaio 2025

– Il cofondatore della società di consulenza Tutor Consulting invita tutte le imprese a rivolgersi a professionisti per la gestione delle pratiche della patente a crediti

Torino 21/01/2025“Le imprese che sono state sempre in regola dal punto di vista contributivo e degli adempimenti della sicurezza sul lavoro non hanno avuto alcun problema con l’introduzione dell’obbligo della patente a crediti nell’edilizia. Le altre, invece, ovviamente, hanno dovuto adeguarsi, a volte con difficoltà”. Ad affermarlo è l’ingegner Ottone Lambiase, cofondatore della società di consulenza Tutor Consulting e con numerose esperienze come RSPP (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione). “La patente a crediti – specifica – è uno strumento utile per migliorare la sicurezza sul lavoro perché facilita i controlli degli Ispettori del Lavoro, dei coordinatori della Sicurezza e del responsabile dei cantieri che possono preliminarmente verificare se sono state già effettuate determinate azioni come per esempio gli accertamenti sulle attrezzature di lavoro, le attività formative, le visite mediche. La patente non entra nel merito della bontà dell’adempimento ma della sua effettuazione”.

Anche se l’obiettivo è quella di estenderla, per ora l’obbligo della patente a crediti riguarda solo il settore edile, in particolare l’impresa edile ma anche tutte le aziende e i professionisti che operano in un cantiere temporaneo o mobile. “L’obbligo – precisa l’ingegner Lambiase – si estende anche a figure come pavimentisti, elettricisti, termoidraulici, fabbri, serramentisti, falegnami, carpenterie metalliche. Non vale, invece, per coloro che effettuano mere forniture o che eseguono prestazioni di natura intellettuale”.

Quale consiglio dare, allora, a chi ancora ha difficoltà ad aderire alla patente a crediti? “Il suggerimento – conclude Ottone Lambiase – è proprio quello di rivolgersi a professionisti del settore per farsi gestire tutte le pratiche in maniera efficiente. Per fare un esempio, le imprese che da anni si affidano alla Tutor Consulting hanno impiegato davvero pochissimo tempo a compilare il form online per la patente a crediti perché hanno solo dovuto certificare una situazione che era già in regola”.

Per informazioni e approfondimenti si può consultare il sito https://www.tutorconsulting.it/

Contatti: https://www.tutorconsulting.it/