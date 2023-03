Pagliuca: “In Europa solo 22% donne che si occupano di intelligenza artificiale”

Marzo 8, 2023

Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “In Europa, la percentuale degli uomini che lavorano nel settore digitale è 3,1 volte superiore a quella delle donne e solo il 22% di chi si occupa di intelligenza artificiale è donna. Stessa situazione in Italia. E il divario si allarga se si sale negli organigrammi di tutti i comparti: in media, solo il 35% dei manager in Europa è donna”. Lo ricorda Silvia Pagliuca giornalista, intervenendo alla presentazione del libro ‘She Leads: la parità di genere nel futuro del lavoro’, scritto da Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager e 4.Manager Andrea con Andrea Catizione.

“In Italia – spiega – la percentuale è ancora più bassa: l’analisi dell’Osservatorio 4.Manager rivela che le posizioni manageriali femminili sono ferme al 28% del totale e la quota si riduce al 19% se consideriamo le posizioni regolate da un contratto da dirigente”.

“L’indagine condotta su un campione di oltre 17.000 imprese – afferma – indica che solo il 16,5% sono a conduzione femminile e operano prevalentemente nei settori manifatturiero, sanità e assistenza sociale. Il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione è rivestito solo per il 12,2% da donne, percentuale che si abbassa all’11,9% tra gli amministratori delegati”.