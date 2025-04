Pari opportunità: Federmanager, confermata la certificazione per la parità di genere

10 Aprile 2025

Roma, 10 apr. (Labitalia) – Il Gruppo Federmanager ancora una volta raggiunge l’obiettivo: è stata infatti rinnovata la certificazione Uni/PdR 125:2022 che riconosce la capacità di aver adottato misure concrete per promuovere una cultura aziendale e un ambiente di lavoro inclusivi e rispettosi delle pari opportunità, temi di cui la Federazione da tempo si è fatta portavoce e sta portando avanti con una visione lungimirante. In materia di parità di genere, i recenti rinnovi contrattuali siglati con Confindustria, Confservizi e Confapi hanno infatti riservato una particolare attenzione al tema delle pari opportunità e dell’equità retributiva. Sono cinque le società del sistema di rappresentanza del management, che già lo scorso anno erano state valutate conformi alla normativa Uni sulla parità di genere: si tratta di Federmanager, di Manager Solutions, società di servizi del Gruppo, della management school Federmanager Academy, del broker assicurativo Praesidium Spa e del Fondo di assistenza sanitaria Assidai. Il rinnovo della certificazione è stato ottenuto con un miglioramento della valutazione rispetto all’anno precedente. Questo risultato è frutto di un intenso lavoro e rappresenta un obiettivo di grande valore per Federmanager e le altre società.

“L’impegno che negli anni la Federazione – afferma Valter Quercioli, presidente Federmanager – ha prodigato verso la promozione di modelli positivi e inclusivi garantendo parità di condizioni a uomini e donne all’interno del sistema e nella azione quotidiana di rappresentanza, è stato premiato con il rinnovo della certificazione per la parità di genere . La consapevolezza della valenza strategica per le imprese di operare secondo modelli organizzativi inclusivi è stata determinante per l’introduzione, nei recenti rinnovi contrattuali, di appositi articoli dedicati alla tutela e al sostegno della maternità, della paternità e della genitorialità condivisa. Intendiamo procedere sempre nel segno dell’inclusione, delle pari opportunità, della valorizzazione dei talenti con uno sguardo attento alle nuove generazioni, che rappresentano i manager di domani”.

Il lavoro propedeutico al rinnovo della certificazione, realizzato con la collaborazione di Ambire Società Benefit, ha impegnato tutte le risorse delle cinque società certificate. Il riconoscimento è stato formalizzato dall’ente certificatore GCerti Italy sulla base di un processo di valutazione di kpi qualitativi e quantitativi rispetto a sei aree di osservazione: 1) cultura e strategia, 2) governance, 3) processi hr, 4) opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, 5) equità remunerativa per genere, 6) tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

“L’azione condotta dal Gruppo Federmanager per un ambiente di lavoro inclusivo, equo e rispettoso delle differenze – dichiara Fabio Vivian, Presidente di Manager Solutions – può essere d’esempio anche per altre realtà e rappresenta una sicura opportunità di crescita. Il rinnovo della certificazione rafforza il nostro impegno in tal senso”. “Aver ottenuto il rinnovo della certificazione nel corso dell’audit di sorveglianza, che si è appena concluso – afferma Armando Indennimeo, presidente Assidai – ci riempie di orgoglio. Abbiamo lavorato ulteriormente per migliorare le procedure interne relative al personale e modificato tutti i documenti istituzionali e tecnici secondo un linguaggio inclusivo, un impegno colossale che è stato apprezzato dal certificatore perché innovativo e distintivo per il nostro Fondo, che ha il primato di essere il primo Fondo sanitario certificato. Continuiamo su questa strada, perché la parità di genere è una grande opportunità per lavoratrici, lavoratori e stakeholder”.

“La conferma della certificazione per la parità di genere – ricorda Marco Bertolina, Presidente di Federmanager academy – rappresenta per Federmanager academy un passo fondamentale verso la promozione dell’uguaglianza e dell’inclusività all’interno delle organizzazioni. Riconoscendo e valorizzando i principi di equità tra uomini e donne, questa certificazione non solo attesta il nostro impegno concreto verso politiche di parità, ma favorisce anche un ambiente di lavoro più giusto, rispettoso e sostenibile per tutti”.

“La parità di genere – afferma Valeria Bucci, amministratore delegato e direttore generale di Praesidium – è un valore che abbiamo sempre considerato fondamentale, non solo per il benessere e la crescita del nostro personale, ma anche per il successo e la sostenibilità della nostra azienda”. “Continueremo a lavorare con una visione lungimirante, portando avanti progetti e iniziative che riflettano il nostro impegno per un futuro più equo e inclusivo per tutte e tutti” conclude Giacomo Gargano, presidente di Praesidium.