Pensioni: Gelera (Inps): “A rischio? dipende da partecipazione lavoro giovani”

Ottobre 6, 2023

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – ”Le pensioni future non sono a rischio nella misura in cui si lavora per far contribuire i giovani a partecipare al mondo del lavoro, affinché siano non solo in grado di mantenere il sistema pensionistico e la sua sostenibilità attuale, ma anche di lavorare per crearsi una pensione dignitosa quando loro diventeranno pensionati. Quindi intensità e salario”. Lo afferma il commissario dell’Inps Micaela Gelera, intervenendo a Sky tg24.

”Il sistema previdenziale chiaramente è messo a dura prova dall’andamento demografico, sia dal calo delle nascite sia dall’invecchiamento della popolazione”. Afferma. Ma ”soprattutto per il fatto che abbiamo un sistema pensionistico basato sul criterio della ripartizione, quindi la fonte di finanziamento delle pensioni sono i contributi da parte dei lavoratori”.

Alla domanda ”quali sono misure che favoriscono il sistema pensionistico e la sostenibilità?” Gelera risponde: ”L’accesibilità al lavoro da parte dei più giovani, devono avere la possibilità di accedere al mondo lavoro con più facilità, devono poter contare su una formazione più qualificazione rispetto a quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro”. Inoltre bisogna introdurre ”misure finalizzate alla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Mi sembra che in questa direzione si stia muovendo il governo”.