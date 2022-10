Perché il Master Quality è il miglior Master del momento?

Ottobre 6, 2022

(Adnkronos) – Il Master Quality rappresenta oggi il miglior Percorso in Sistemi di Gestione Aziendali per potersi specializzare ed inserire da subito nel mondo del lavoro

Roma, 6 ottobre 2022. Nel mercato del lavoro odierno, inflazionato da domande che non trovano sufficienti offerte, risulta imperativo formarsi attraverso Percorsi di Formazione qualificati e differenziarsi, per questo, da tutti gli altri profili concorrenti.

Tra i migliori e più longevi Master in grado di vantare un’esperienza ventennale emerge il Master Quality, Esperti e Manager in Sistemi di Gestione Aziendale – Qualità, Sicurezza, Ambiente, Energia, Sicurezza Agroalimentare, oggi all’82esima Edizione, l’unico Master del settore ad essere qualificato CEPAS, a rinnovare completamente il curriculum del candidato grazie a 13+2 Attestati ed a garantire uno stage di 6 mesi in azienda per favorire l’inserimento lavorativo.

È davvero necessario frequentare un Master dopo la laurea?

Il Master Quality è di certo la risposta concreta alla richiesta del mercato del lavoro, oggi bisognoso di figure specialistiche sulle tematiche dei Sistemi di Gestione Aziendale- Qualità, Sicurezza, Ambiente, Energia, Sicurezza Agroalimentare. Tematiche, queste, non affrontate in modo adeguato durante la formazione universitaria, che infatti non risulta sufficiente per potersi inserire all’interno dei contesti aziendali ricoprendo ruoli professionali di rilievo. Tale evidenza è emersa anche a seguito di una ricerca pubblicata su ANSA relativa ai Master di Uninform Group.

Per queste ragioni il Master Quality di Uninform Group rappresenta una scelta eccellente per chi desidera approcciarsi, oggi, al mondo del lavoro accompagnato da una Business School con alle spalle 25 anni di esperienza nell’Alta Formazione Professionale.

La formula vincente per un Percorso d’eccellenza

La formula del Master Quality di UNINFORM è stata perfezionata in oltre 80 Edizioni già svolte, sempre aggiornata nell’ottica di una formazione estremamente attuale, completa e trasversale in grado di agevolare quanto più possibile l’inserimento lavorativo. Il Master dunque si compone di una struttura caratterizzata da due fasi.

Una prima fase d’aula di due mesi, 320 ore di formazione, da poter svolgere in modalità e-learning oppure a Roma o Milano con un Piano di Studi costantemente rinnovato. La necessità di strutturare un Piano di Studi sempre aggiornato porta a riunire, ogni sei mesi, il Comitato Scientifico di Uninform Group per svolgere un’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro per comprendere esattamente le esigenze dei vari settori. Questo consente di insegnare in aula, agli Allievi dei Master di Uninform, ciò che è effettivamente richiesto dalle aziende, in modo da avere una formazione totalmente allineata alle esigenze del mondo del lavoro e proporre così un Master d’eccellenza altamente professionalizzante.

Il Master prevede poi una seconda fase di stage, garantita contrattualmente, da poter svolgere in tutta Italia in una delle oltre 750 Aziende Partner di Uninform in base alle preferenze geografiche e di settore espresse dal candidato. Lo stage è una fase estremamente preziosa perché consente di vedere sul campo quanto appreso in aula e nello stesso tempo farsi conoscere dalle aziende in vista di un successivo inserimento lavorativo.

Al termine del Master e al superamento degli esami previsti si conseguono 13+2 Attestati, tutti qualificati, compresi i Lead Auditor Qualità, Sicurezza, Ambiente, Energia, Sicurezza Agroalimentare qualificati CEPAS compresa anche la registrazione all’interno dell’apposito Registro CEPAS come Manager dei Sistemi di Gestione Aziendale Integrati, una figura professionale riconosciuta, in grado di operare in tutte le aree dei Sistemi di Gestione Aziendale.

Questa formula, nella pratica, si traduce nel 92% di Placement Occupazionale. Dato in grado di dimostrare analiticamente il successo del Master Quality da oltre 20 anni e l’apprezzamento dello stesso da parte del mondo del lavoro, sempre di più in cerca di figure qualificate e specialistiche.

Si può dunque asserire che il Master di Uninform garantisce un vero e proprio rinnovamento del profilo professionale di ogni Allievo, arricchito da 320 ore di formazione, 6 mesi di stage, 13+2 Attestati professionali. Il tutto per rendere estremamente competitivo il candidato che potrà spendere la propria preparazione ed i propri titoli all’interno di uno scenario lavorativo come quello dei Sistemi di Gestione Aziendale che riguarda tutti i settori dell’economia. Uninform offre dunque ai propri allievi tutti gli strumenti necessari per fare la differenza e inserirsi con maggiore facilità nel mondo del lavoro, come dimostrato dal successo ottenuto da oltre3.400 ex Allievi oggi inseriti stabilmente nelle migliori aziende italiane.

