Pezzotta (Sperlari): “Non promettere nulla a candidati, far parlare dipendenti”

Giugno 8, 2022

Roma, 8 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “La cosa migliore è non promettere nulla ai candidati, ma di far parlare i nostri dipendenti della loro vita quotidiana in azienda”. A dirlo Elisabetta Pezzotta, human resources director Sperlari, intervenendo al Forum della Comunicazione 2022, in corso oggi e domani, al Palazzo dell’Informazione Adnkronos. L’evento, di cui Adnkronos è main media partner, è moderato da Federico Luperi, direttore Innovazione & Nuovi Media Gmc Adnkronos.

“Sono le nostre persone – spiega – che prospettano le opportunità che si possono avere nel bene e nel male. Per noi, nel momento in cui le persone buttano il cuore oltre l’ostacolo, è un grande valore, abbiamo cancellato il paradigma di lasciare la vita privata fuori dal lavoro”.