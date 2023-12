Premio ANGI 2023, gli Oscar dell’innovazione. Menzione speciale al Prefetto Paolo Ruffini della Santa Sede

Dicembre 7, 2023

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – Si è celebrata la sesta edizione degli Oscar dell’Innovazione – Premio ANGI 2023, un evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. La cerimonia, ospitata nell’elegante Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, ha visto la partecipazione di numerosi esponenti di spicco della società civile e delle istituzioni italiane ed europee.

Durante l’evento, che ha riscosso un grande successo sia in termini di pubblico che di contenuti, sono stati conferiti più di 30 riconoscimenti a diversi progetti d’eccellenza nel settore delle imprese e delle startup.

Tra le varie menzioni speciali, una di rilievo è stata consegnata a Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Ruffini ha messo in luce l’importanza di supportare i giovani e di promuovere la sostenibilità come pilastri per la prosperità e il benessere, considerando l’innovazione come un mezzo di inclusività e supporto alla comunità. “Il contributo quotidiano di Ruffini alla crescita delle istituzioni si è dimostrato e si dimostra inestimabile, combinando professionalità, integrità e una profonda comprensione delle dinamiche pubbliche”, così il Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, a margine della premiazione.