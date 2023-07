Professioni: Manageritalia executive professional, ecco prima ricerca su comunicatori

Luglio 31, 2023

Roma, 31 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Definire le competenze, contribuire alla formazione e all’aggiornamento dei professionisti della comunicazione nonché sostenerne le istanze e favorirne la rappresentanza presso i decisori pubblici, istituzioni e le business community. Questi gli obiettivi di Manageritalia Executive Professional, l’associazione creata da Manageritalia che, nei mesi scorsi, ha sviluppato un’intera area totalmente dedicata ai comunicatori d’impresa e che oggi lancia, con la collaborazione tecnica di Astraricerche, la prima indagine nazionale per conoscere e scoprire il ruolo della comunicazione e l’evoluzione degli oltre 30 mila professionisti impegnati stabilmente nel poliedrico mondo della comunicazione: dalle pubbliche relazioni, all’organizzazione eventi passando per i new media, l’advocacy e la comunicazione corporate sino ai social media.

L’indagine (all’indirizzo https://surveys2.astraricerche.it/manageritalia/comunicatori2023/), ancora in corso e alla quale è possibile partecipare sino a fine agosto, è totalmente anonima e consentirà di delineare chi sono e quali sono i tratti distintivi dei moderni comunicatori, i ruoli che svolgono, le aspettative che nutrono per il futuro nonché identificare i principali bisogni e aspettative della professione.

“Grazie alla creazione dell’Area comunicatori all’intero di Manageritalia vogliamo dare ancor più voce e rappresentanza a tutti quei professionisti che con le loro competenze e il loro lavoro contribuiscono allo sviluppo e all’evoluzione di un settore, quello della comunicazione, ormai strategico per il futuro delle imprese e del Paese”, così Carlo Romanelli, presidente Manageritalia Executive Professional. La ricerca, lanciata in questi mesi, è solo l’ultimo tassello di un lungo percorso di studio e di lavoro condiviso che ha portato alla creazione dell’Area Comunicatori all’interno di Manageritalia grazie all’impegno e alla dedizione della coordinatrice nazionale, Rita Palumbo.

“Con questa indagine vogliamo conoscere, dalla viva voce dei suoi protagonisti, cosa, come e perché sta cambiando il mondo della comunicazione e scoprire quali sono le richieste degli addetti ai lavori al mondo delle istituzioni, oltre ovviamente a porre le basi per una vera e propria community che possa ritrovarsi, riconoscersi non solo per la condivisone di esperienze e bisogni lavorativi ma soprattutto in valori e obiettivi comuni volti alla valorizzazione di una intera categoria professionale, i comunicatori. Il nostro impegno attuale e futuro è e sarà sempre in stretta collaborazione con tutte le altre associazioni del settore esistenti”, spiega Rita Palumbo, coordinatrice nazionale area comunicatori di Manageritalia Executive Professional,

Manageritalia Executive Professional Comunicatori con la sua azione intende valorizzare il ruolo dei comunicatori, diffondere la cultura della moderna comunicazione presso istituzioni e business community nonché difendere e valorizzare ruolo e funzioni del comunicatore professionale anche attraverso la certificazione delle competenze e delle esperienze a garanzia delle tante aziende e realtà private e pubbliche che oggi richiedono sempre più personale qualificato e certificato.