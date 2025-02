QVC Italia, al via campagna ‘Facciamoci sentire’ contro le disparità di genere

24 Febbraio 2025

Roma, 24 feb. (Adnkronos/Labitalia) – La Giornata internazionale della donna rappresenta un momento significativo per celebrare il valore femminile e le conquiste delle donne nella società. Qvc Italia, leader nel live shopping multipiattaforma, coglie questa occasione per rinnovare il proprio impegno concreto al fianco delle donne. Un impegno che si radica nella strategia globale dell’Azienda che vede Qvc Italia distinguersi per la sua capacità di promuovere l’empowerment femminile, celebrando la diversità e incoraggiando ogni donna a vivere la propria individualità senza compromessi.

‘Facciamoci sentire’ è il messaggio lanciato dalla campagna di Qvc Italia in occasione dell’International women’s day 2025. Un invito rivolto alle donne che si vogliono affermare in un mondo a volte ancora sordo rispetto a temi come la parità di genere. Il concept della campagna si fa portavoce di un concetto fondamentale che deve ancora radicarsi nella nostra società: il talento non ha genere e le opportunità devono essere accessibili a ogni persona. E lo fa attraverso le protagoniste della campagna, ritratte con i seguenti messaggi chiave: ‘La leadership non ha genere. Facciamoci sentire’, ‘La determinazione è anche donna. Facciamoci sentire’, ‘Talento, competenze ed entusiasmo non hanno genere. Facciamoci sentire’, ‘Superare gli stereotipi di genere è civiltà. Facciamoci sentire’, ‘Voglio la mia occasione, perché lo merito. Facciamoci sentire’, ‘Scegliere la carriera, è un mio diritto. Facciamoci sentire’. Quest’anno, la campagna si arricchisce di una significativa partnership con Pangea, associazione selezionata per il suo impegno nell’empowerment femminile e nell’indipendenza nel mondo del lavoro. Attraverso il progetto Reama, Pangea realizza bilanci di competenza con professioniste esperte, aiutando le donne vittime di violenza di genere, fisica, psicologica ed economica a riscoprire le proprie capacità. L’obiettivo è di accompagnarle verso l’indipendenza finanziaria.

Per sostenere concretamente questa causa, Qvc ha selezionato uno speciale charity item: il kit beauty composto dal prodotto hero Magic finish classic e dall’eau de parfum The scent of magic del brand M. Asam, cosmetici dagli ingredienti naturali combinati con innovativi principi attivi high-tech. L’intero ricavato sarà devoluto al progetto Reama di Pangea. A supporto della campagna, attiva dall’1 al 15 marzo 2025, è prevista una landing page dedicata sul sito www.qvc.it. A questa, si aggiungono video promo dedicati all’iniziativa che andranno in onda sul canale 32 del digitale terrestre e 475 di Sky, su Qvc+ oltre ad altri contenuti sviluppati per i canali web e social dell’azienda.