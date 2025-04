Referendum, Landini: “Obiettivo quorum, il voto è la nostra rivolta”

11 Aprile 2025

Roma, 11 apr. – (Adnkronos) – “L’obiettivo è quello di raggiungere il quorum e informare le persone che l’8 e il 9 giugno avranno la possibilità di esercitare un loro diritto democratico e cambiare in meglio la vita di milioni di persone. Se raggiungiamo il quorum, dal giorno dopo 2,5 milioni di persone avranno il diritto alla cittadinanza che oggi non hanno; e tutte le persone assunte dopo il 2015, che non hanno più la tutela contro il licenziamento ingiustificato, torneranno ad avere il diritto a tornare a lavorare – se licenziate ingiustamente – e non prendere due soldi ed essere cacciati dall’azienda; tutte le persone che lavorano in aziende con meno di 15 dipendenti, 4 milioni di persone, avranno tutele che oggi non hanno”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a margine di Futura 2025, la due giorni di Milano per lanciare la campagna sui referendum di giugno, sottolineando che “l’obiettivo nostro è il voto. Il voto diventa la nostra rivolta”.