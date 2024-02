Regina (Sisal): “Con FutureS portare contributo a dibattito su innovazione”

Febbraio 7, 2024

Roma, 7 feb. (Adnkronos/Labitalia) – “Oggi inauguriamo il primo appuntamento di un’importante serie: ‘FutureS’. Il nome ‘FutureS’ nasce da una convinzione che un’azienda come Sisal che si avvia a celebrare il suo 80° compleanno, possa portare l’attenzione sull’innovazione che oggi è un elemento fondamentale per il nostro Paese”. A dirlo Aurelio Regina, presidente di Sisal, intervenendo all’inaugurazione di ‘FutureS’, un ciclo di incontri voluti da Sisal per stimolare il confronto con gli attori chiave sui temi che delineano il futuro del Paese.

“L’innovazione – sottolinea – è un elemento strutturale centrale e le imprese in questo contesto sono soggetti che hanno un comune portato di un interesse pubblico che deve però convergere per accompagnare la competitività del nostro Paese”.

“Il ruolo che può avere Sisal – spiega – è indubbiamente molto importante perché alle aziende è demandato il compito di contribuire al dibattito per dare una definizione all’operatore pubblico al futuro. Per noi ‘FutureS’ rappresenta un impegno completo importante per il Paese”.