Restare umani: sul palco la convention aziendale Maldarizzi

(Adnkronos) – Domenica 17 dicembre, nella sede di AncheCinema a Bari, si è svolto l’evento annuale della Maldarizzi Automotive. Protagoniste le persone tra talent, incentivi, progetti e riconoscimenti

Bari, 18 dicembre 2023. Restare umani: così si potrebbe riassumere in due parole la convention 2023 della Maldarizzi Automotive. “Just one night” è stato il nome dell’evento annuale che si è svolto ieri, domenica 17 dicembre, nella sede di AncheCinema a Bari.

“Siamo più di 300 – ha dichiarato sul palco il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi, Presidente della Maldarizzi Automotive S.p.a. – e oggi condividiamo quello che si è fatto nel 2023 e i progetti del 2024, con l’acquisizione di ulteriori brand e l’inizio dei lavori nella nostra nuova sede. La convention è dedicata in particolar modo al welfare aziendale ma abbiamo avuto il piacere della testimonianza dei presidenti delle case automobilistiche che rappresentiamo e che ci confermano fiducia per i prossimi anni. Siamo leader del mercato sul territorio, l’unica concessionaria che presenzia direttamente su tutte le province pugliesi e su Matera. Tra gli obiettivi raggiunti nel 2023 c’è il consolidamento dell’azienda sul territorio leccese e nuovi brand”. Nel corso dell’evento è stato fatto un focus anche sul ruolo dell’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro. “Il mondo dell’IA è partito velocemente – ha spiegato il Dott. Maldarizzi – e in meno di cinque anni cambierà oltre il 75% delle attitudini di tutti, tanto da essere considerato una protesi del mondo del lavoro. Chi si dedicherà alla lettura e all’informazione avrà una possibilità di crescita meritocratica grazie all’ascensore sociale. L’ascensore sociale vede la possibilità di migliorare la posizione sociale o economica attraverso l’educazione, l’accesso a nuove opportunità o altri mezzi di accrescimento personale. Attraverso sforzi personali, educazione e opportunità, chiunque potrà migliorare il proprio stato sociale, salendo da una posizione socioeconomica più bassa a una più alta. In questo contesto, l’ascensore sociale dell’intelligenza artificiale indica il ruolo che l’IA può svolgere nel favorire l’accesso a opportunità sociali o professionali”.

Negli anni dell’IA e del cambiamento continuo, l’azienda mantiene solida la risorsa umana, dandole valore per una crescita che sia nell’ottica del ben-essere di tutti. In scena, le persone Maldarizzi: tra discorsi, numeri e momenti di musica intrattenuti da chi compone l’azienda, tra talk ed esibizioni alla talent show, la serata ha visto tutte e tutti protagonisti. Il 2023 della Maldarizzi Automotive ha visto 51 nuove risorse inserite in azienda, 55 studenti ospitati per stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro. Le lavoratrici e i lavoratori dell’azienda hanno avuto la possibilità di dedicarsi alla formazione linguistica, ai corsi sulla sicurezza per il prodotto elettrico e a sé stessi con il progetto Well-be grazie a due psicologhe sempre a disposizione. Durante la convention sono stati svelati anche alcuni progetti per il 2024: formazione sulla fiscalità e ancora formazione linguistica. Da gennaio ci sarà una nuova piattaforma tecnologica, che consentirà di raccogliere e misurare, in maniera anonima e costante il Sentiment dei lavoratori in relazione ad alcuni aspetti, come lo stress, la motivazione, la fiducia e il coinvolgimento verso l’organizzazione, tra le migliori soluzioni a livello mondiale per analizzare scientificamente il clima aziendale in modo innovativo ed efficace.

Il welfare aziendale resta un punto fermo della Maldarizzi Automotive, che ha rinnovato ed implementato anche una serie di convenzioni per rendere più attrattivo lo shopping di ogni dipendente

