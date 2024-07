Rete Cowo®: spazi di Coworking a Milano che combinano innovazione e condivisione

2 Luglio 2024

(Adnkronos) – Milano, 2 luglio 2024. Aziende e professionisti che desiderano trovare spazi di lavoro condivisi, in cui poter svolgere al meglio i propri progetti e creare proficue relazioni, possono contare su Cowo®, la Rete dei Coworking indipendenti attiva nel nostro Paese dal 2008. Il Network, autentico punto di riferimento in tutto il panorama nazionale, è stato fondato grazie al prezioso contributo di Massimo Carraro, imprenditore, copywriter, founder dell’agenzia Monkey Business, nonché divulgatore e autore del libro, tra gli altri, “Ho fatto un Coworking, anzi 100: Se la relazione viene prima del business: storia di Cowo®”.

Gli spazi di Coworking Milano che fanno parte del Network, in particolare, costituiscono una realtà dinamica e in continua evoluzione. Concepiti per rispondere alle necessità di imprese e professionisti, si dimostrano essenziali per tantissime attività, dagli incontri di business all’operatività quotidiana. Consentono, del resto, di trasformare il lavoro in un’esperienza unica, grazie all’attenzione posta nei confronti dell’interazione e della condivisione.

Il capoluogo lombardo, inoltre, riveste un ruolo fondamentale all’interno del Network. La città, riconosciuta a livello globale come un centro dinamico e innovativo, incarna perfettamente i principi della sharing economy, affermandosi come un hub cruciale per le attività di Coworking.

Tuttavia, ciò che rende Rete Cowo® una delle realtà più apprezzate da chi è alla ricerca di uno spazio di Coworking è la cura riservata alle esigenze di ogni individuo. L’approccio che caratterizza il Network, che coinvolge in modo attivo ed efficace aziende, entità in affitto, proprietari di immobili, enti pubblici e liberi professionisti, permette di offrire una risposta puntuale ad ogni necessità.

Entrando nei dettagli del Network milanese, include molteplici spazi, collocati strategicamente sia nelle zone centrali della città che nelle aree periferiche. Senza scordare, poi, che proprio nel capoluogo lombardo è stato creato il primo spazio di Coworking italiano. Costituisce, in aggiunta, la sede centrale della Rete, attiva dal 2008, quando il concetto di Coworking era ancora agli albori.

Oltre a poter contare su molteplici spazi di lavoro condivisi, naturalmente, coloro che si affidano a Rete Cowo® hanno la certezza di poter ottenere supporto per moltissime attività. Si va, ad esempio, dallo studio della contrattualistica al monitoraggio in occasione di sovvenzioni e bandi, dalla formazione tematica alla creazione di strategie di marketing, passando per gestione di rapporti con le istituzioni e l’organizzazione di eventi a livello nazionale.

Il Web, in ogni caso, rappresenta tutt’ora uno degli ambienti più rilevanti per la Rete. Il sito ufficiale di Rete Cowo®, raggiungibile all’indirizzo https://cowo.it/, è composto da 1.400 articoli e pagine. Costituisce un punto di riferimento chiave per l’intera community sin dagli inizi dell’attività, nonché una conversazione ancora aperta sul mondo del Coworking.

I professionisti interessati a scoprire tutti gli spazi attualmente attivi nel Network meneghino possono visitare il portale ufficiale della Rete. Qui, infatti, è presente una pratica mappa interattiva, a cui si uniscono informazioni chiare e precise su ogni struttura, compresi indirizzi, contatti, orari di apertura e fotografie.

Riguardo ai prezzi, infine, Rete Cowo® offre varie opzioni. Spaziano, infatti, dagli ambienti di alta fascia, con tariffe ad hoc, a soluzioni più accessibili, particolarmente apprezzate grazie all’eccellente rapporto qualità/prezzo. Per individuare lo spazio che meglio risponde alle proprie richieste, è sufficiente consultare il sito https://cowo.it/.