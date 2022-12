Rizzetto: “Emendamento per revisione prezzi per settore servizi”

Dicembre 14, 2022

Roma, 14 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Abbiamo presentato un emendamento alla Manovra, con il sottoscritto come primo firmatario, per prevedere la revisione dei prezzi per il settore dei servizi. Questa aziende stanno fronteggiando un aumento dei costi dell’energia e per le altre materie prime molto importante e vanno sostenute. Le risorse come sappiamo non sono molte, ma, anche se non riuscisse a dare piena copertura, creare un fondo di sostegno sarebbe un segnale importante che darebbe un po’ di sollievo all’intero comparto”. Lo ha detto Walter Rizzetto, presidente della commissione Lavoro della Camera intervenendo alla seconda e conclusiva giornata della settima edizione di Life (Labour intensive Facility Event) presso il Grand Hotel Parco dei Principi a Roma, promosso da Confindustria servizi Hcfs, e che raccoglie, ogni anno, le più importanti imprese del comparto del facility management e dei servizi integrati in Italia.