Rome fashion path, Accademia del lusso a Palazzo Ripetta

21 Maggio 2025

Roma, 21 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Accademia del lusso, in collaborazione con Palazzo Ripetta, ha partecipato alla seconda edizione di Rome fashion path, l’evento di moda diffuso nella Capitale, presentando una un’esposizione di abiti realizzati dagli studenti di fashion design ed esponendo una mostra fotografica dedicata a Oniricon, il progetto creativo ispirato all’immaginario di Federico Fellini.

In occasione di questa iniziativa è stato organizzato un evento sul roof garden di Palazzo Ripetta, che ha visto la partecipazione di diverse figure del mondo capitolino della moda e della comunicazione. Erano presenti, tra gli altri, Massimiliano Padovan Di Benedetto, direttore di Rome Fashion Path, Carlotta Baccaro, responsabile Turismo e Moda per Roma Capitale, Massimo Segatori (assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale), Antonio Martino, fashion designer, Allegra Spagnoli (Spaghettimag) e Kiter Rubino Taullaj, comunicatrice e pr. Per Accademia del lusso erano presenti, tra gli altri il presidente, Roberto Bottoli, insieme a Giuseppina Di Monte, direttrice didattica, e Laura Gramigna, direttrice della sede romana.

Durante l’evento è stata inoltre allestita una particolare postazione a cura di docenti e studenti di Accademia del lusso, dove è stato possibile ammirare alcune tecniche di lavorazione artigianale che contraddistinguono la produzione moda Made in Italy.