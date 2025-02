Rossella Mattielli forma alla nuova professione di Private Life Manager

25 Febbraio 2025

– Scopri come l’assistente personale sta rivoluzionando il mercato del lavoro

Milano, 25 febbraio 2025.Nello scenario lavorativo italiano, l’assistente personale sta emergendo come una professione in rapida crescita, rispondendo a un bisogno sempre più sentito di gestione non solo della vita professionale, ma soprattutto di quella privata. Secondo le stime, entro il 2025, le famiglie italiane avranno bisogno di circa 2 milioni e 288 mila unità di personale domestico, un dato che sottolinea l’importanza di figure capaci di gestire le complessità della vita quotidiana. Rossella Mattielli, pioniera in questo settore, afferma: “Tutti dovremmo avere l’assistente personale, non solo per pianificare impegni privati, ma per una gestione completa e capillare delle esigenze organizzative, burocratiche e amministrative del quotidiano di ognuno”. La sua esperienza con personaggi di spicco come cantanti famosi e un famoso regista, le ha permesso di sviluppare un metodo unico, che ha poi depositato come opera intellettuale. “Non è un lavoro che scegli, è un lavoro che ti sceglie”, dice Mattielli, sottolineando come l’assistenza sia un’attitudine innata, che va di pari passo con la formazione e la professionalità.

Il ruolo della Private Life Manager, come lei stessa lo ha nominato, non si limita alla gestione di appuntamenti o vacanze, ma si estende alla cura di ogni dettaglio della vita del cliente: dalle utenze a questioni organizzative e burocratiche varie e complicate. “È come gestire una piccola azienda familiare”, spiega Mattielli, evidenziando la complessità e la responsabilità di questo lavoro. La sua attività si basa su un rapporto di fiducia e intimità con i clienti, che spesso si traduce in legami affettivi profondi. “Si crea un rapporto di familiarità, ed è questa la cosa più importante e per me assolutamente più soddisfacente”, afferma.

L’impatto positivo di questa professione sulla società è evidente. Non solo offre soluzioni pratiche per chi ha una vita frenetica, ma crea anche nuove opportunità lavorative. Con un fabbisogno di assistenti alla persona che si prevede aumenti anche nel 2025, il settore è in espansione e offre prospettive di carriera interessanti. “Le mie collaboratrici, professioniste formate e supervisionate da me, hanno tutte una storia di cambiamento e crescita personale”, racconta Mattielli, sottolineando come questa professione possa rappresentare una svolta nella vita di molte donne.

L’assistente personale potrebbe diventare una figura sempre più centrale nel mercato del lavoro, non solo per le famiglie benestanti, ma anche per chiunque necessiti di supporto nella gestione della propria vita. “Il bello del mio lavoro è prendersi cura delle persone, sempre con un sorriso”, conclude Mattielli, evidenziando l’importanza di un approccio umano e personalizzato in un mondo sempre più complesso e interconnesso.

