Sace-StartupItalia, insieme per uno dei più grandi eventi italiani dedicati all’innovazione

Giugno 15, 2023

Roma, 15 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Il 27 giugno Sace insieme a StartupItalia realizzerà, per la prima volta a Roma, StartupItalia open summit, dal 2015 uno dei più importanti eventi italiani dedicati all’innovazione, che ogni anno fa tappa in diverse città d’Italia per raccontare l’evoluzione dell’intera filiera. ‘Sios23 summer: Insieme’ è il titolo dell’evento che verrà ospitato presso la sede di via Panama dell’Università Luiss Guido Carli. Sarà un appuntamento di incontro e confronto sul mondo dell’innovazione, nel quale siederanno allo stesso tavolo start-up, fondi, pmi, istituzioni, grandi aziende, banche, enti di formazione.

‘Insieme’ è il claim di questa iniziativa che, in linea con gli obiettivi di Sace, riassume proprio questo spirito, ovvero riunire tutti i componenti della macchina produttiva del Paese per rilanciare e consolidare le connessioni tra aziende, territori, filiere. Collaborazione, innovazione, sostenibilità e people: saranno questi i filoni principali al centro della giornata, per raccontare l’evoluzione di startup e imprese nel nostro Paese non solo a livello finanziario, ma come frutto delle connessioni con un territorio da preservare e salvaguardare. L’elemento differenziante rispetto ad altri eventi simili in Italia è il ruolo cardine che verrà dato alle pmi, assieme chiaramente alle startup, come motori di innovazione.

L’intera giornata si svilupperà fra panel verticali, workshop che offriranno momenti di approfondimento interattivi e tavole rotonde di approfondimento e sarà caratterizzata da momenti di business matching, nei quali Sace agirà da facilitatore grazie alla propria expertise, e da opportunità, per pmi e startup, di presentazione del proprio pitch, per attirare l’attenzione di investitori e potenziali clienti.

Ci sarà spazio dedicato alla formazione per studenti e studentesse universitari, con un approccio orientato all’ispirazione. Tra i keynote speaker Alessandra Ricci, amministratore delegato Sace, Andrea Prencipe Rettore Luiss Guido Carli, Cosimo Accoto, tech philosopher, research affiliate & fellow (Mit), adjunct professor (Unimore), startup advisor & instructor, Emanuele Preve, cfo & board member di Riso Gallo e Luba Manolova, direttrice Modern Work, Security, Smb marketing & business development di Microsoft con la quale proseguirà il focus sull’intelligenza artificiale già affrontato nella prima tappa di SIOS23 a Cagliari.

Il percorso dell’appuntamento di Roma si snoderà tra il main stage dedicato agli speaker invitati a partecipare alle conversazioni che rappresenteranno ciascuna delle quattro tematiche, con talk sulle pmi e il loro ruolo nella filiera industriale, sull’innovazione, sulla trasformazione tecnologica e sull’importanza delle persone all’interno di questo sistema, e che troverà il suo spazio ideale nell’innovativa struttura del Dome nel campus della Luiss.

L’edizione 2023 vedrà poi la nascita dell’Innovation village, che rappresenta l’evoluzione dell’ecosistema a 10 anni dallo Startup act italiano e sarà il luogo dove costruire un dialogo sempre più collettivo e inclusivo tra gli attori pubblici e privati; uno spazio dedicato non solo alle startup, ma a tutti i protagonisti che hanno favorito la crescita del settore innovazione nel territorio nazionale come pmi, corporate, investor, vc, business angels. al suo interno si alterneranno momenti e attività diverse: workshop, pitch, business matching, la presenza fisica di startup e pmi con postazioni dedicate, networking e interviste.

“Da sempre Sios costituisce il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono partecipare in prima persona alla crescita del nostro Paese. Siamo orgogliosi di approdare per la prima volta con un nostro evento nella Capitale e doppiamente felici di farlo accompagnati da Sace, partner principale con il quale abbiamo il piacere di collaborare per la prima volta, per dare ancora più voce ai protagonisti dell’innovazione in Italia. Con Sace, da sempre punto di riferimento per la crescita delle imprese in Italia e nel mondo, l’appello a imprenditori, startup e pmi nel creare innovazione si fa sempre più forte”, afferma Dario Scacchetti, ceo di StartupItalia.

“Siamo felici – dichiara Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace – di partecipare alla prossima edizione del Sios, uno degli appuntamenti più importanti per il mondo delle startup e delle pmi innovative italiane, una platea di oltre 15.000 imprese che come Sace vogliamo supportare nella crescita in Italia e nel mondo. E’ nostra intenzione ascoltare le reali esigenze di una comunità che sta scrivendo il futuro del nostro Paese e, in linea con i valori e gli obiettivi del nostro Piano industriale Insieme 2025, costruire insieme a queste aziende percorsi dedicati, fatti di formazione, contenuti, servizi e soluzioni”.

Il teatro dell’evento, l’Università Luiss Guido Carli, restituirà a StartupItalia e Sace un pubblico di studenti, nonché di futuri imprenditori, innovatori e startup, per trarre informazioni, spunti e riflessioni essenziali per tracciare la giusta direzione e dare vita a un ecosistema sempre più rispondente a logiche di business e di sostenibilità sociale. E’ possibile iscriversi gratuitamente all’evento a questa pagina eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-startupitalia-open-summit-2023-summer-595625059587.