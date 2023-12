Salario minimo: da Costituzione a Cassazione, se ne discute al webinar de #IlLavoroContinua

Dicembre 6, 2023

Roma, 6 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Debutta il ciclo di eventi de #IlLavoroContinua, il nuovo centro studi dell’associazione di imprese Cifa, con un webinar dal titolo ‘Il salario minimo dalla Costituzione alla Cassazione’. “Per la prima volta, la misura verrà valutata nell’ottica giurisprudenziale. Si tratta di un approccio inedito, finora mai considerato. E le domande non sono di poco peso. Il salario minimo esiste? Conviene? Chi decide a quanto ammonta e se sia commisurato all’attività di un lavoratore in un luogo ben preciso? Ha senso considerarlo un parametro univoco? Questi i dubbi che serpeggiano nelle aule di tribunale e che si pongono i ‘professionisti’ della legge in materia di lavoro. Fatto sta che il pensiero dei giudici si traduce in provvedimenti che intervengono in modo significativo nella vita di lavoratori e imprese, passando per l’attività interpretativa di avvocati e consulenti del lavoro, ogni giorno alle prese con la necessità di dare risposte chiare”, spiega una nota.

È per questo motivo che il Comitato tecnico-scientifico del Centro studi #IlLavoroContinua si propone di fare una ricostruzione del tema, oggi alla ribalta della cronaca dopo l’esito degli ultimi arresti giurisprudenziali. Obiettivo del webinar sarà proprio analizzare le proposte susseguitesi nel tempo (già nella precedente legislatura erano stati presentati più disegni di legge di iniziativa parlamentare a favore), passando attraverso la direttiva Ue 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione. Uno sguardo attento verrà riservato alla proposta di legge n. 1275/2023 per l’istituzione del salario minimo e alle recenti ‘Osservazioni e Proposte sul Salario minimo in Italia’, approvate dal Cnel il 12 ottobre scorso, fino ad arrivare alle sentenze, sempre di ottobre, della Corte di Cassazione.

A esporre le ricadute di tipo economico, professionale e tributario su aziende e lavoratori saranno alcuni componenti del Comitato tecnico-scientifico del Centro studi #IlLavoroContinua, tra cui l’avvocato giuslavorista Fabrizio Di Modica, il giudice del lavoro Giuseppe Tango, il presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Palermo, Antonio Alessi, e il professor edi Diritto amministrativo all’Università di Chieti e di Pescara, Paolo Cacciagrano. Interverranno anche il presidente dell’associazione di imprese Cifa, Andrea Cafà, e il segretario generale del sindacato Confsal, Angelo Raffaele Margiotta. Modera Cinzia Santangeli, della Fondazione Studi Consulenti del lavoro.