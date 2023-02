Salov guida progetto Long Life Oil, tecnologie innovative per incrementare shelf life e qualità

Febbraio 7, 2023

Roma, 7 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Salov spa gruppo industriale tra i principali player mondiali del settore oleario proprietaria dei marchi Filippo Berio e Sagra è capofila di Long Life Oil progetto di ricerca concepito in collaborazione con Sintecnica engineering srl Enertech bioclass srl il dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro ambientali dell’Università di Pisa e il Consorzio Polo Tecnologico Magona che si propone lo sviluppo di tecnologie innovative funzionali al prolungamento della durata del ciclo di vita degli oli di oliva con il mantenimento di un’elevata qualità organolettica nutraceutica e nutrizionale cofinanziato dalla Ue tramite la Regione Toscana nell’ambito del Por Fesr 2014 2020 Azione 1.1.5 Sub azione A 1 Bando N.1.

Progetti strategici di ricerca e sviluppo e con la consulenza del prestigioso Lab Nest della Scuola Normale Superiore di Pisa Long Life Oil si propone una serie di obiettivi ambiziosi su tutta la filiera produttiva. Il progetto consiste nella pianificazione di un innovativo sistema di imbottigliamento, stoccaggio e commercializzazione del prodotto finito basato sulla sperimentazione di nuove soluzioni e materiali di packaging e sull’utilizzo di atmosfere controllate che ottimizzano le prestazioni del prodotto ( data di scadenza, stabilizzazione delle caratteristiche qualitative) coniugandole con i costi operativi.

Long Life Oil inoltre punta allo sviluppo di un etichetta smart che consenta il monitoraggio dei parametri fondamentali per la conservazione dell’olio di oliva ((temperatura, luce) durante il trasporto e lo stoccaggio del prodotto. Alla prima fase sperimentale iniziata nel 2022 seguirà quella su scala industriale al cui termine verrà eseguito un o studio di fattibilità per il trasferimento delle innovazioni progettate sia in produzione che nella supply chain.

Long Life Oil è un progetto di ricerca applicata fortemente voluto da Salov che si conferma tra le realtà industriali più attive nello sviluppo di innovazioni tecnologiche e di processo dirette a migliorare gli standard qualitativi di sicurezza alimentare e di sostenibilità dei propri prodotti. Salov, infatti, ha già all’attivo collaborazioni con partner industriali e accademici nell’ambito di altri progetti industriali come Innovoil o il Degommaggio enzimatico, oltre ad avere destinato il vasto oliveto di Villa Filippo Berio a ‘Laboratorio a cielo aperto’ per la sperimentazione in collaborazione con il Cnr di tecniche agricole sostenibili, di precisione e di resilienza a importanti agenti patogeni e parassiti dell’olivo. Il raggiungimento degli obiettivi di Long Life Oil offrirà a Salov la possibilità di immettere sul mercato globale di cui è già uno degli attori principali con il marchio Filippo Berio una nuova linea di prodotti con caratteristiche di conservabilità e qualità migliorate.

Il prolungamento della shelf-life nei nuovi prodotti inoltre aprirà la strada a ulteriori vantaggi in termini di sostenibilità della supply chain soprattutto nella fornitura verso i mercati più distanti consentendo tempi di consegna meno stressanti e impattanti sull’ambiente e un minor spreco di prodotto.

“Long Life Oil – commenta Fabio Maccari amministratore delegato di Salov spa – è un ulteriore passo in un percorso di innovazione e miglioramento costante delle performance aziendali e di brand che ci ha condotti a raggiungere risultati significativi in termini di efficienza del ciclo produttivo, con sempre maggior attenzione ai temi Esg. Con i nostri partner del progetto Long Life Oil ci siamo dati obiettivi sfidanti, ma il loro raggiungimento ci consentirà di proporre sui mercati internazionali una produzione di eccellenza e ulteriore garanzia di qualità costante nel tempo, elemento imprescindibile per noi di Salov”.