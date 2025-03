Schneider Electric nomina Pablo Ruiz Escribano Senior Vice President della divisione Secure Power e Data Center in Europa

6 Marzo 2025

– Il VP del segmento Global Services è stato promosso a Senior Vice President europeo per le straordinarie capacità di leadership dimostrate e per il costante impegno per la sostenibilità dei data center

Il manager succede al precedente SVP, Marc Garner, promosso ora alla guida del segmento Cloud & Service Providers di Schneider Electric a livello globale.

Rueil Mailmaison (Francia)/Bergamo, 6 marzo 2025 – Schneider Electric™, leader nella digitalizzazione della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato di aver nominato Pablo Ruiz Escribano nuovo Senior Vice President regionale (SVP) della divisione Secure Power e Data Center in Europa.

Escribano è in Schneider Electric da 18 anni. Da quando è entrato a far parte dell’azienda nel 2007 in qualità di Key Account Manager ha ricoperto vari ruoli, tra cui Power Products Channel Project Director, Vice President Secure Power & Field Services Iberia e, più recentemente, VP per il segmento Global Services. Il suo predecessore, Marc Garner, assumerà un ruolo globale in qualità di Presidente della divisione Cloud & Service Providers (C&SP) di Schneider Electric.

Escribano avrà il compito di guidare il segmento Secure Power e Data Center di Schneider Electric in Europa, collaborando con i leader nazionali e regionali delle aree BeNe, CEEI, DACH, Francia, Iberia, Italia, Nordics e Regno Unito, con l’obiettivo di aiutare i clienti a superare le sfide energetiche, infrastrutturali e di sostenibilità dell’IA.

Grazie alla vasta esperienza maturata sia in ruoli regionali che globali, e al solido background sviluppato nell’area delle vendite tecniche e delle relazioni con i clienti, il manager supporterà i clienti europei di Schneider Electric nella gestione delle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.

“Sono entusiasta di intraprendere il mio nuovo ruolo di SVP per il segmento Secure Power e Data Center di Schneider Electric in Europa, in particolare in un momento di trasformazione così cruciale per il nostro settore”, ha dichiarato Pablo Ruiz Escribano. “Con la rapida crescita dell’Intelligenza Artificiale su più fronti siamo protagonisti di un’opportunità senza precedenti, per migliorare l’efficienza, la resilienza e la sostenibilità delle infrastrutture digitali. Non vedo l’ora di lavorare con clienti e partner per cogliere queste opportunità e far progredire ulteriormente il settore. Desidero estendere i miei più sinceri ringraziamenti a Marc Garner che mi ha preceduto, facendogli i miei migliori auguri per la sua nuova avventura”.

Prima di assumere il nuovo incarico, Escribano ricopriva la posizione di VP del segmento Global Services, dove era alla guida del business dei servizi di Schneider Electric, ruolo che gli ha permesso di migliorare efficacemente l’integrazione tra le strategie e le azioni relative ai servizi e ai progetti dei diversi account. Il manager ha inoltre coordinato account strategici multinazionali e multi tecnologici durante le fasi di adozione, espansione e rinnovo, oltre a razionalizzare le attività commerciali nelle diverse aree di servizio, garantendo sempre un’organizzazione del segmento unificata e coerente con la gestione di tutti gli account.

In qualità di nuovo SVP per il segmento Secure Power e Data Center in Europa, Escribano sarà responsabile della fornitura di soluzioni end-to-end per i data center AI-ready di Schneider Electric in tutta la regione, supportando i clienti nel ridurre la curva energetica dell’AI, accelerando la decarbonizzazione dei loro sistemi di infrastruttura energetica e digitale su larga scala.

Escribano collaborerà inoltre con i principali stakeholder dell’ecosistema di partner di canale Schneider Electric, inclusi EcoXpert, Alliance Partner e partner appartenenti all’ecosistema AI.

Nuovo Presidente Global C&SP

Marc Garner, da 20 anni in Schneider Electric, assume il ruolo globale di Presidente del segmento Cloud & Service Providers (C&SP); sarà responsabile del supporto ai clienti AI cloud, colocation e hyperscale, con l’obiettivo di costruire e di decarbonizzare i loro sistemi cloud e Data Center AI ad alta densità su scala globale.

“Con l’aumento del consumo di dati e l’accelerazione della domanda di infrastrutture ad alta densità da parte dell’intelligenza artificiale, il settore dei data center ha l’enorme opportunità di poter cavalcare questa ondata in termini di efficienza e sostenibilità. In Schneider Electric ho avuto la possibilità di guidare un team straordinario che ha raggiunto un tasso di crescita senza precedenti qui in Europa, aiutando i clienti a creare un insieme di data center resilienti, efficienti e pronti per l’AI”, ha commentato Marc Garner. “Auguro a Pablo grandi successi nel nuovo ruolo di SVP per il segmento Secure Power e Data Center in Europa ed estendo i ringraziamenti anche al mio team per il prezioso supporto negli ultimi due anni”.

“In Schneider Electric ci impegniamo a guidare il futuro delle infrastrutture digitali attraverso l’innovazione, la sostenibilità e la leadership strategica. Pablo, con la sua vasta esperienza e la sua profonda competenza nel settore è il leader ideale per continuare a far progredire la nostra attività Secure Power e Data Center in Europa. La sua guida sarà fondamentale per aiutare i nostri clienti a sfruttare le opportunità offerte dall’AI”, ha dichiarato Pankaj Sharma, EVP for Data Centers, Networks & Services. “Vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine anche a Marc per la sua eccezionale leadership in Europa, dove ha svolto un ruolo cruciale nel guidare la nostra crescita ed espansione. Siamo certi che in questo suo primo ruolo a livello globale come Presidente del segmento Cloud & Service Provider, la sua visione e la sua esperienza rafforzeranno ulteriormente la posizione di Schneider Electric nell’area delle infrastrutture digitali”.

Entrambi i manager continueranno a riportare a Pankaj Sharma, con effetto immediato.

Per ulteriori informazioni su Schneider Electric visitate il sito web