Scuola: dirigente alberghiero Tor Carbone, ‘orgogliosi essere primo professionale Roma’

Novembre 30, 2022

Roma, 30 nov. (Labitalia) – “Un riconoscimento che ci rende orgogliosi e che dimostra la qualità del lavoro che svolgiamo per i nostri ragazzi”. Così, con Adnkronos/Labitalia, la dirigente dell’Istituto alberghiero ‘Tor Carbone’ di Roma, Cristina Tonelli, dopo la pubblicazione della classifica delle scuole superiori migliori d’Italia a cura di Eduscopio 2022, progetto della Fondazione Agnelli. L’istituto alberghiero di Tor Carbone anche quest’anno è risultato la prima scuola professionale di Roma per numero di studenti diplomati che trovano un’occupazione stabile nei settori di studio. L’idea di base del progetto Eduscopio è infatti quella di valutare le scuole considerando gli “esiti successivi della formazione secondaria per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono”.

“Essere i primi in classifica -ha aggiunto la dirigente- vuol dire veder premiato l’impegno e la passione di tutto il personale docente e amministrativo che ha creduto nella filosofia dell’istituto: quella di conciliare tradizione e innovazione, non solo nella didattica, ma anche nelle attività laboratoriali e nei percorsi di Pcto”.

Secondo Tonelli, “nell’ ambito del processo di innovazione abbiamo introdotto un percorso breve di quattro anni ampliando l’offerta formativa in particolare nelle discipline linguistiche ed informatiche, per dare agli studenti la possibilità di diplomarsi prima e allinearci con l’Europa”. “I nostri ragazzi vengono educati ad essere estremamente rigorosi, attenti ed accoglienti, aperti alle sfide di un mercato del lavoro sempre più competitivo, che oggi valica i confini nazionali. Siamo riusciti a far passare il messaggio che tutto ciò che si apprende sarà utile, non solo a scuola, ma anche nella professione e nella vita”, conclude Tonelli.