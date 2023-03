SGB Humangest: “Dare valore alle persone per costruire fiducia”

Marzo 22, 2023

(Adnkronos) – SGB Humangest, specializzata nei servizi di recruitment, formazione, gestione delle risorse umane e outsourcing, riflette sul ruolo della fiducia nel mondo del lavoro

Milano, 22 Marzo 2023. Come emerge da un’importante riflessione di Rachel Botsman, ricercatrice della Oxford University, le innovazioni tecnologiche stanno modificando costantemente il modo in cui gli individui scelgono chi sia degno della loro fiducia. Questi avvenimenti sono sintomi di un cambiamento profondo, che non prevede più l’attribuzione dello status di “degno di fiducia”, ma la maturazione di una fiducia capillare dal basso, che si distribuisce dal singolo verso altri singoli: un fenomeno che la Botsman definisce “trust distribuito”.

Proprio sulla base di questa riflessione, Barbara Garofoli, Amministratore Delegato di SGB Humangest Holding, afferma: “Questo interessante spunto mi ha spinto a riflettere su come debba essere letta la fiducia nel mondo del lavoro, in particolare quello della somministrazione, core business di SGB Humangest”. Essere un’azienda dove il valore delle persone è sempre in primo piano è un obiettivo che SGB Humangest si pone quotidianamente, al fine di considerare la crescita professionale e la serenità di ciascun dipendente come priorità assoluta.

SGB Humangest Holding, società che offre servizi di ricerca e selezione del personale, gamification, reclutamento, mobilità internazionale, formazione, outsourcing, logistica e payroll riconferma anche quest’anno il suo primato rispetto agli standard richiesti dalla HR Best Practices Survey del Top Employers Institute, distinguendosi fra le realtà del settore.

“Il ruolo precipuo di un’agenzia per il lavoro è, da sempre, creare rapporti di fiducia”, continua Barbara Garofoli. “Affinché questo principio valga, però, non è sufficiente essere “affidabili”, ma è necessaria una condivisione profonda di valori, mission e vision, non solo tra gli stakeholder esterni, ma in primo luogo tra quelli interni”. Proprio sulla base di queste riflessioni, durante il 2020 SGB Humangest ha dato vita al suo manifesto culturale: “SGB Life”.

Quest’ultimo nasce anche grazie alle continue ricerche nel settore che evidenziano come il mondo del lavoro stia evolvendo, cambiando radicalmente assieme alle priorità degli individui, soprattutto più giovani. Humangest, al fine di comprendere le nuove tendenze di mercato, ha commissionato al CIRSIS (Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Sistemi di Istruzione Superiore) dell’Università di Pavia la ricerca “Il valore della fiducia – Laureati e laureandi alle prese con la sfida del lavoro”.

I risultati di questa survey hanno mostrato una netta discontinuità delle tendenze rispetto al passato, facendo emergere l’importanza del valore dell’autodeterminazione rispetto a quello della remunerazione economica, passata in secondo piano anche a discapito del cosiddetto “posto fisso”, non più così fondamentale. “Un ambiente proattivo e formato da persone con spiccate caratteristiche valoriali è una delle priorità più ricercate oggi sul posto di lavoro” sottolinea Barbara Garofoli, sulla base di quanto emerge dalla ricerca prodotta da Humangest con l’Università di Pavia.

In relazione a quanto appurato dalla ricerca e con lo scopo di valorizzare i giovani talenti, nel 2023 SGB rinnova – per la terza volta – l’iniziativa interna del CLUB 30: un programma annuale di formazione, confronto e mentoring, che vuole configurarsi come Innovation Hub, per consentire ai partecipanti di esprimere tutto il loro potenziale in termini di creatività ed inventiva, sviluppando dei progetti di innovazione aziendale. “Si tratta di una preziosa opportunità reciproca per SGB e le sue persone, che imparano ad evolvere insieme in termini di conoscenza, valori e atteggiamenti. Solo quando gli obiettivi aziendali si incontrano con quelli individuali può esserci una crescita davvero significativa, che non conosce punti di arrivo, ma si traduce in un’efficace strategia continua, per affrontare al meglio le sfide di oggi e di domani” conclude Barbara Garofoli, guardando al futuro con ottimismo, e alle nuove generazioni con il valore fondante di SGB: la fiducia.

Comunicato a cura di PR UP Consulting