Sociale: al via ‘Miwa per lo sport’, sostegno ad associazioni sportive dilettantistiche

24 Aprile 2025

Benevento, 24 apr. (Labitalia) – Miwa Energia, nell’ambito del proprio Piano di responsabilità sociale, lancia la campagna ‘Miwa per lo Sport’, pensata per garantire un sostegno concreto e continuativo alle associazioni sportive dilettantistiche attive su tutto il territorio nazionale. Il progetto ‘Miwa per lo Sport’ si basa su un meccanismo chiaro e trasparente, strutturato per generare risorse costanti per le associazioni sportive che intendono aderire.

Infatti, per le associazioni sportive dilettantistiche che sottoscrivono la partnership con Miwa Energia sono previsti i seguenti benefit: un contributo iniziale una tantum di 1.500 euro per dare il via alla collaborazione; un incentivo immediato di 50 euro per ogni nuova utenza luce o gas attivata grazie alla segnalazione della società sportiva; un contributo mensile ricorrente di 3 euro (36 euro/anno) per ogni utenza attiva a partire dal secondo anno di fornitura, garantendo un’entrata stabile nel tempo. Questo modello permette alle società sportive di ottenere fondi preziosi per finanziare le proprie attività, acquistare attrezzature, sostenere i costi di gestione e promuovere iniziative a favore di atleti e tesserati, contribuendo attivamente alla crescita dello sport sul territorio.

“Con Miwa per lo Sport – afferma Michele Zullo, ceo di Miwa Energia – vogliamo uscire dalla logica della mera sponsorizzazione ed essere partner per le associazioni sportive, affiancandole e sostenendole nelle loro attività. La nostra storia dimostra che noi crediamo fermamente nel valore sociale dello sport, quale strumento di inclusione, educazione e sviluppo. Lo spirito di ‘Miwa per lo Sport’ va in questa direzione, offrire uno strumento concreto e sostenibile per supportare la passione e l’impegno di tante piccole realtà che, molto spesso, rivestono un ruolo fondamentale per le nostre comunità”.