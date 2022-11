Sostenibilità: Urban Award 2022, Bergamo vince il premio per la mobilità sostenibile

Novembre 25, 2022

Roma, 25 nov. (Labitalia) – Un’innovativa velostazione, la riapertura della storica Ciclofficina, quasi 3.000 posti bicicletta, un nuovo servizio di bike sharing con 390 biciclette, Bike box per parcheggiare in sicurezza. Sono solo alcune delle iniziative che hanno consentito a Bergamo di aggiudicarsi l’Urban Award 2022, con l’ampio progetto Bergamoinbicicletta. Il premio per la mobilità sostenibile è stato consegnato mercoledì 23 novembre 2022 a Bergamo, in occasione della 39ma Assemblea nazionale Anci. La giuria ha assegnato il secondo premio a Cuneo e il terzo a Caltanissetta. Una Menzione speciale per l’innovazione è stata consegnata a Trento, Menzione speciale Intesa Sanpaolo a Peccioli (Pi), Menzione speciale Jobmetoo by Seltis Hub a Rimini. Il Comune vincitore riceverà un parco bici, offerto dalle aziende associate a Confindustria Ancma, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori in particolare da Bosch eBike Systems, Bergamont e Selle Smp.

Ideato da Ludovica Casellati, direttore di Viagginbici.com e Luxurybikehotels e organizzato con Anci, Urban Award, giunto alla 6a edizione, ha l’obiettivo di premiare i Comuni virtuosi e incentivare le amministrazioni a investire nel futuro, sostenendo i progetti legati alla bicicletta e alla mobilità sostenibile. A sostenere da più edizioni questo progetto prestigiosi partner come Openjobmetis Spa e Intesa Sanpaolo.

Cresce ogni anno il numero di Comuni che decide di partecipare a Urban Award. Un messaggio chiaro, che dimostra come la mobilità sostenibile sia diventata parte imprescindibile della programmazione urbanistica delle città. Urban Award è nato nel 2017 con l’obiettivo di far conoscere i progetti ideati e realizzati dalle amministrazioni per convincere sempre più Comuni che l’unica strada ormai percorribile è quella della mobilità sostenibile.