Startup, Bevy: “Nuovo round di investimento da 2,5 milioni guidato dal fondo italiano Linfa”

19 Marzo 2025

Roma, 19 mar. (Labitalia) – Bevy, la startup che ha rivoluzionato il modo di fare la spesa portando a casa dei consumatori acqua, bevande e prodotti ingombranti, annuncia la chiusura di un nuovo round di investimento da 2,5 milioni di euro. L’operazione è stata guidata da Linfa, fondo gestito da Riello Investimenti Sgr, con la partecipazione degli investitori esistenti – Foodlabs, il fondo tedesco che ha sostenuto Bevy sin dalla sua nascita, e un network di business angel – che hanno raddoppiato il loro impegno nella società.

Fondata nel 2022 a Milano da Federica Lettieri e Hendrik Wawers, Bevy si è imposta come la piattaforma di riferimento per i consumatori ibridi italiani, ovvero quelli – l’80% del totale – che amano acquistare il fresco nei negozi fisici, ma che vogliono reperire online una soluzione di delivery affidabile per i prodotti pesanti e di scorta. Un modello che sta riscuotendo grande successo, con numeri in costante crescita: 25.000 clienti attivi, oltre 200.000 ordini consegnati e un tasso di fidelizzazione superiore al 90%.

“Bevy – commenta Federica Lettieri, co-founder di Bevy – è nata con un obiettivo chiaro: togliere peso alla tua spesa. Gli Italiani vogliono toccare e vedere il cibo fresco prima di acquistarlo, ma allo stesso tempo cercano un servizio efficiente per il trasporto a casa dei prodotti di largo consumo. Bevy ha costruito la go-to platform per questi clienti ‘ibridi’ e la crescita sostenuta conferma che il nostro modello funziona. Siamo entusiasti di accogliere Linfa tra i nostri investitori: il loro supporto, unito a quello di Foodlabs, ci permette di accelerare la crescita e di rafforzare la nostra visione”.

“Bevy – commenta Mauro Odorico, partner del fondo Linfa – non è solo una soluzione innovativa per semplificare la spesa, ma un modello virtuoso che contribuisce concretamente alla riduzione dell’impatto ambientale. Il loro sistema di vuoto a rendere e l’impegno nella riduzione del consumo di pet rappresentano un passo importante verso un mondo più sostenibile e responsabile. Il fondo Linfa punta a sostenere le aziende che trasformano il settore in chiave green, con soluzioni che coniugano innovazione, efficienza e rispetto per l’ambiente. Sostenere Bevy significa accelerare questa transizione verso un futuro con meno sprechi e più circolarità”.

A partire dalla sua fondazione, Bevy ha ampliato la sua offerta, passando dall’essere un semplice ‘delivery dell’acqua’ a un servizio completo per le famiglie e le aziende che vogliono ottimizzare il tempo e la gestione della spesa. Tra le categorie merceologiche più apprezzate dai clienti spiccano: acqua (pet e vetro, con servizio di vuoto a rendere); prodotti per la pulizia e la cura della casa; bibite e caffè; prodotti per l’igiene e l’infanzia. Il mercato del beverage in Italia vale 15 miliardi di euro e il Bel Paese si conferma il primo consumatore di acqua in bottiglia in Europa (terzo a livello globale). Un’opportunità, questa, che Bevy sta cogliendo grazie anche a un’attenzione crescente verso la sostenibilità: il servizio di vuoto a rendere, introdotto da qualche mese anche sulle bibite, ha già permesso di ritirare 3,6 milioni di bottiglie, restituite ai produttori per la sanificazione e il riutilizzo.

Grazie a questo nuovo round di investimento Bevy punta a espandere il servizio in nuove città e a consolidare la sua presenza nell’area milanese, rispondendo alle numerose richieste dei clienti. Attualmente la startup è attiva a Milano, Monza e in oltre 20 comuni limitrofi, tra cui Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Corsico e Bollate. L’azienda, che ha chiuso il 2024 con 8.237.505 kg di spesa consegnata e il lancio ufficiale della sua App proprietaria, continua inoltre ad arricchire il catalogo, con oltre 350 nuovi prodotti aggiunti lo scorso anno e un focus su formati convenienza e soluzioni eco-friendly. Bevy conferma così la sua mission: rendere la vita delle persone sempre più leggera, a cominciare dalla spesa.