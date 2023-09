Startup, Schlein a Digithon: “Felice di essere qui, innovazione centrale”

Settembre 1, 2023

Bisceglie, 1 set. (Labitalia) – “Sono felice di tornare in Puglia da segretaria nazionale, sono felice di tornare a Bisceglie, c’ero già stata un anno fa e siamo qui per parlare di temi importanti come l’innovazione, il sostegno alle imprese, alle startup, e sul cosa deve fare la politica. E poi cosa mettiamo in campo sul Pnrr, sul quale non si possono accettare ritardi”. Lo ha detto la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, arrivando a Bisceglie a Digithon, la più grande maratona digitale italiana, fondata da Francesco Boccia.

Tra strette di mano, sorrisi e incoraggiamenti la segretaria del Pd si è intrattenuta con alcuni dei 100 startupper che da oggi contenderanno la vittoria finale nella maratona digitale, informandosi sui loro progetti e sui settori di applicazione.