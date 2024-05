Sviluppare interventi di rigenerazione urbana sostenibili . L’Università Bocconi organizza un ciclo di masterclass nell’ambito del Progetto MUSA Spoke 1

22 Maggio 2024

(Adnkronos) – Modelli ESG, approcci carbon neutral e collaborazione pubblico-privato saranno tra i principali temi trattati da esperti e studiosi del mondo dell’università e dell’impresa.

La partecipazione è gratuita. Per iscrizioni e programma completo: https://surlab.unibocconi.eu/research/musa-spoke-1

Milano, 22 maggio 2024 – Il valore della rigenerazione urbana e della trasformazione sostenibile delle nostre città è al centro del progetto MUSA, Multilayered Urban Sustainability Action – Spoke 1 Urban regeneration (City of tomorrow) finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del PNRR, che coinvolge, oltre alla Bocconi, l’Università di Milano-Bicocca, il Politecnico di Milano, l’Università Statale di Milano e numerosi partner pubblici e privati.

In questo contesto, l’Università Bocconi ha organizzato un ciclo di sei incontri, cinque masterlass e un workshop, dal titolo “Rigenerazione urbana: innovazione dei modelli e misurazione degli impatti”. La riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato può generare impatti economici, sociali e ambientali che vanno oltre i singoli asset immobiliari e interessano diverse scale territoriali, toccando ambiti quali l’uso del suolo, la mobilità, il mix funzionale e sociale, le opportunità di business e il benessere. Pianificare, gestire e valutare i processi di rigenerazione urbana richiede di integrare competenze diversificate e di considerare il contributo dei diversi attori che interagiscono in un sistema di relazioni complesso.

Dal 27 maggio al 1° luglio è possibile partecipare, previa iscrizione gratuita (https://surlab.unibocconi.eu/research/musa-spoke-1) agli incontri:

• 27 maggio 2024: Approcci e modelli ESG per la misurazione degli impatti della rigenerazione urbana

• 3 giugno: Creare valore attraverso gli strumenti urbanistici

• 10 giugno: Modelli di partnership pubblico-privato per la rigenerazione urbana

• 17 giugno: Progettare edifici e quartieri carbon neutral

• 24 giugno: Valutare e governare i rischi nella gestione degli asset immobiliari

• 1° luglio: Workshop – Rigenerazione urbana: innovazione dei modelli e misurazione degli impatti – Key player a confronto

Il ciclo di masterclass mira a fornire gli strumenti per comprendere e governare i processi di rigenerazione urbana, considerando i modelli innovativi di sviluppo, i meccanismi di generazione di valore e il ruolo dei diversi stakeholder pubblici e privati.

A promuovere il ciclo di masterclass sarà il Prof. Edoardo Croci, Direttore del SUR Lab dell’Università Bocconi e referente dell’Università Bocconi per lo Spoke 1 di MUSA.

Interverranno:

• Francesco Perrini, Associate Dean for Sustainability, SDA Bocconi School of Management

• Benedetta Lucchitta, Research fellow, SUR Lab Università Bocconi

• Tania Molteni, Research fellow, SUR Lab Università Bocconi

• Giuseppe Zaffino, Founder, Greenwich

• Emanuele Boscolo, Presidente Associazione Italiana di Diritto Urbanistico (AIDU)

• Maria Beatrice Andreucci, Professore Associato, Sapienza Università di Roma

• Andy Bow, Senior Partner, Foster+Partners

• Veronica Vecchi, Professor of Practice, SDA Bocconi School of Management

• Giuseppe Franco Ferrari, Professore Emerito, Università Bocconi

• Giuseppe Savoia, Direttore Valorizzazione e Sviluppo Immobiliare, FS Sistemi Urbani

• Annamaria Bagaini, Research fellow, SUR Lab Università Bocconi

• Andrea Costa, Co-Founder Managing partner, R2M

• Giuliano Dall’Ò, Professore Ordinario, Politecnico di Milano

• Stefania Striato, Green Building Council Italia

• Alejandro Gutierrez, Direttore Integrated City Planning Team Arup Londra e Milano

• Silvia Ciancaglini, ESG Referent, BNP Paribas Real Estate Property Management

• Eleonora Fontana, Sustainability Specialist & Senior Manager, Cushman & Wakefield

• Nicolò Denaro, Head of Real Estate Acquisition & Special Situations, Prelios

• Gianluca Natalini, Business Consultant, CRIF

• Mario Abbadessa, Senior Managing Director & Country Head, Hines Italia

• Pietro Mazzi, Responsabile Industry Real Estate, Divisione IMI Corporate & Investment Banking, Intesa Sanpaolo

• Giancarlo Scotti, Amministratore delegato CDP Real Asset SGR

• Riccardo Serrini, CEO Gruppo Prelios

• Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano.

Verranno affrontati approcci e modelli legati agli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG) applicati alla valutazione degli impatti della rigenerazione urbana, al fine di approfondire la comprensione di tali strumenti, riconoscendo la loro rilevanza nella gestione dei processi di rigenerazione urbana e tenendo in considerazione le sinergie con la tassonomia europea. Verranno analizzati e valutati criticamente gli strumenti urbanistici al fine di comprendere come possano essere utilizzati per massimizzare il valore economico, sociale e ambientale, distribuendo in maniera equa i benefici generati. Troverà spazio anche il tema della collaborazione pubblico-privato, dimostrando come l’interazione tra enti pubblici e privati a livello urbano sia fondamentale per attrarre risorse e generare impatti positivi. Verranno analizzati i principali rischi associati alla gestione degli asset immobiliari e fornite le competenze necessarie per sviluppare e implementare strategie efficaci per la loro mitigazione. Ultimo ma non meno importante, sarà affrontato il tema della strategia carbon neutral nella progettazione e riqualificazione dei nuovi edifici e quartieri. Chiuderà il ciclo un workshop che mettere a confronto i key player della rigenerazione urbana focalizzandosi sull’innovazione dei modelli e sulla valutazione degli impatti.

Ai partecipanti verrà̀ rilasciato un attestato e saranno riconosciuti i crediti agli Architetti.

