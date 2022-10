Trading e formazione: il punto di TradingCenter.it sui corsi migliori del momento

Ottobre 12, 2022

Milano, 12 Ottobre 2022.Si è entrati nel trimestre conclusivo del 2022, un anno che ha dimostrato, rispetto al recente passato, quanto sia complesso per un risparmiatore mettere in atto una pianificazione finanziaria ottimale in un contesto caratterizzato da profonda incertezza. Difatti la volatilità che ha interessato tutte le asset class ha premiato solo chi, preso coscienza dei mutamenti in corso, è riuscito a variare il personale approccio operativo, inserendo strategie di breve termine nel carnet delle soluzioni di investimento. Naturalmente il passaggio da una filosofia puramente buy and hold al trading speculativo non è così immediato; prima di giungere alla definizione di un proficuo modus operandi, è necessario ampliare il bagaglio di competenze attraverso un percorso formativo.

A tal proposito il portale di TradingCenter, leader proprio nel campo della formazione, ha predisposto un tutorial in cui vengono valutati i corsi più richiesti dagli investitori, in base al livello di esperienza del fruitore finale (per maggiori informazioni: www.tradingcenter.it).

I corsi di trading sono strumenti didattici che consentono di acquisire tutte le nozioni necessarie per poter operare inborsa. Tali dispositivi se un primo momento hanno affiancato l’uso di testi specializzati, con il passare del tempo hanno soppiantato poco alla volta questa modalità di apprendimento: un corso, infatti, implica una maggior proattività rispetto alla semplice lettura di un libro, in quanto solitamente alla fase teorica si unisce la sperimentazione da un punto di vista pratico di tutti i concetti con cui si è entrati in contatto.

Per scegliere una valida risorsa didattica è molto importante capire come la stessa è strutturata, poiché gli argomenti trattati devono essere confacenti all’esperienza dell’investitore. Sotto questo aspetto, i migliori corsi di trading online selezionati da TradingCenter.it rispecchiano appieno tale caratteristica, in quanto tutti gli iter formativi presenti nel tutorial sono suddivisi per gradi di difficoltà, che richiamano il livello di preparazione dell’utente. In sostanza chiunque, dal principiante al risparmiatore con un buon background, può trovare materiale didattico adatto alle proprie esigenze.

Inoltre particolare attenzione è stata dedicata all’affidabilità dei corsi: difatti non di rado accade che le informazioni somministrate agli utenti rappresentino un mero specchietto per le allodole. Se non si vuol parlare di truffa nell’accezione del termine, bisogna però evidenziare che alcune società del settore, spesso nemmeno autorizzate dagli Organi di Vigilanza ad erogare servizi di intermediazione, si servano del pretesto di mettere a disposizione degli iscritti percorsi di formazione gratuiti, per incrementare il numero delle utenze attive e indurre gli investitori ad operare senza un’adeguata preparazione, solo per generare base commissionale.

Corsi di trading gratuiti o a pagamento

Naturalmente la partecipazione ad un corso di trading, sia esso somministrato attraverso guide digitali, contenuti multimediali o mediante lezioni impartite da addetti ai lavori, può essere sia gratis sia a pagamento; nel secondo caso è opportuno valutare nei limiti delle proprie capacità se gli argomenti trattati valgano il prezzo della prestazione.

Nel settore degli investimenti online, tuttavia, si distinguono alcuni soggetti che fanno della formazione una vera e propria mission, per supportare gli utenti nella costruzione di una strategia operativa resiliente, in modo da consolidare il rapporto di collaborazione nel lungo periodo.

Broker online: come fruire di un corso di trading gratuito

I broker online, gli intermediari che interfacciano i risparmiatori con i mercati over the counter, nel loro carnet di servizi presentano quasi sempre percorsi didattici liberamente fruibili. Nella fattispecie si possono citare i corsi di trading proposti da XTB o ancora la Trading Academy di eToro, un archivio digitale che va a completare la gamma di strumenti di supporto all’operatività in borsa, in cui spicca la piattaforma di social trading della società.

L’aspetto più interessante della formazione erogata dai broker è rappresentato dalla possibilità di metterne alla prova la qualità, utilizzando un conto demo, per disporre gli ordini di compravendita in un ambiente simulato.

