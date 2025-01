Trasporto aereo: Finnair, collaborazione in codeshare con American Airlines per voli sul Messico

24 Gennaio 2025

Roma, 13 gen. (Adnkronos/Labitalia) – La compagnia aerea finlandese Finnair e la statunitense American Airlines avviano a partire da gennaio una collaborazione in codeshare, offrendo collegamenti verso 12 destinazioni in Messico. L’accordo include i voli operati da American Airlines dal suo hub di Dallas-Fort Worth verso gli aeroporti di Guanajuato, Monterrey, Ixtapa-Zihuatanejo, Cancún, Cozumel, Guadalajara, Città del Messico, Mérida, Oaxaca, Puerto Vallarta, Querétaro e San José del Cabo. Dallas-Fort Worth, hub di American Airlines, rappresenta una destinazione strategica per Finnair. Durante l’inverno, la compagnia finlandese ha operato voli giornalieri verso l’aeroporto texano e, per l’estate 2025, prevede di aumentare ulteriormente la capacità, raggiungendo fino a 11 voli settimanali.

“Questa collaborazione offre ai nostri clienti un’ampia scelta di destinazioni in Messico, una meta molto apprezzata sia dalla Finlandia che dal resto del Nord Europa, soprattutto durante l’inverno. Oltre al Messico, American Airlines garantisce ottimi collegamenti via Dallas verso numerose destinazioni negli Stati Uniti e nel continente americano”, afferma Fredrik Wildtgrube, svp Alliances and Airline Partnerships di Finnair. I voli in codeshare sono operati dai partner di Finnair, ma la compagnia riserva e vende posti utilizzando il proprio numero di volo. Grazie a questa collaborazione di codeshare, i clienti Finnair possono viaggiare sull’intera tratta con un numero di volo Finnair e accumulare punti Avios per l’intero viaggio.

Queste destinazioni in codeshare ampliano ulteriormente l’attuale network di rotte congiunte già esistente con i partner della Atlantic Joint Business di American Airlines. “Siamo lieti di offrire ai clienti Finnair un accesso ancora più semplice alle destinazioni più popolari del Messico. Questa espansione garantirà collegamenti più agevoli sulla vasta rete di American Airlines, dal Messico alla Finlandia e oltre”, ha dichiarato Anmol Bhargava, vicepresident of Partnerships di American Airlines. I voli in codeshare saranno operati dal 23 gennaio con la vendita dei biglietti già disponible dal 13 gennaio in poi. I voli saranno operati da American Airlines e dalla compagnia aerea regionale Envoy Air, partner del vettore statunitense.