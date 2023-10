Trofeo Pulcinella, cala il sipario su un’edizione innovativa e inclusiva

Ottobre 27, 2023

Napoli, 27 ott. (Labitalia) – Calato il sipario sull’ottava edizione del Trofeo Pulcinella, la competizione organizzata dall’Associazione Mani d’Oro, presieduta dal maestro pizziaiolo Attilio Albachiara, che ha visto impegnati 100 pizzaioli, provenienti da diverse regioni italiane, per contendersi lo scettro del migliore nelle tre categorie previste: pizza napoletana, pizza contemporanea e pizza senza glutine. Tutte le gare si sono svolte a Striano (Napoli), presso il Cantiere del Gusto, un format B2B ideato da Gerli Quality Frozen Food per favorire l’incontro tra domanda e offerta di cibo di qualità.

“Sono molto soddisfatto – spiega Attilio Albachiara, presidente dell’associazione Mani d’Oro – per la qualità e la preparazione dimostrate da tutti i pizzaioli che hanno gareggiato con lealtà e competenza. Un’edizione particolare, che ho voluto definire innovativa e inclusiva, nel corso della quale i giurati hanno potuto apprezzare e valutare cento artisti pizzaioli, duecento mani d’oro che con la loro passione e il loro amore per la pizza, hanno dimostrato di saper andare oltre la competizione in nome dell’unità di tutta la categoria dei pizzaioli. Edizione inclusiva perché, in collaborazione con la cooperativa sociale Montessori onlus, abbiamo dato la possibilità a diversi ragazzi con disabilità di partecipare ad un laboratorio tutto per loro dedicato all’Arte Bianca”.

Durante l’ultima giornata del Trofeo Pulcinella, a Striano, presso il Cantiere del Gusto, ha avuto luogo il laboratorio inclusivo ‘Mani in pasta’, nel corso del quale, grazie alla collaborazione tra l’Associazione Mani d’Oro e la Cooperativa Sociale Montessori Onlus, sono stati coinvolti ragazzi con disabilità che, coordinati dalla Presidente Vincenza De Cicco e dal M° Pizzaiolo Attilio Albachiara, hanno dato dimostrazione delle loro qualità alle prese con l’Arte Bianca.

Tutti i partecipanti al laboratorio hanno ricevuto una speciale medaglia dell’associazione Mani d’Oro ed una Maschera di Pulcinella in cioccolato, realizzata dal maestro cioccolatiere Antonio Carofaro, fondatore della storica pasticceria e cioccolateria di Acerra, in provincia di Napoli, dove, sin dal 1500, la tradizione vuole che Pulcinella sia nato.

Al termine delle gare, il Trofeo Pulcinella ha fatto tappa a Volla, presso il ristorante Brigante dei Sapori, dove si è svolta la Cerimonia Ufficiale di Premiazione e dove tutti i 100 pizzaioli si ritrovati con le loro famiglie, ospiti dell’Associazione Mani d’Oro per un pranzo all’insegna della convivialità e dell’unione di tutta la categoria.

Ad aggiudicarsi l’ottava edizione del trofeo pulcinella, in base ai voti della giuria tecnica, sono stati i seguenti pizzaioli. Categoria pizza napoletana – presidente di giuria Pasquale Miele: Andrii Borsch.

Categoria pizza contemporanea – presidente di giuria Marco Quintili: Enrico Arena. Categoria pizza senza glutine – presidente di giuria Michele Lopez: – Carmine Cicciotti.

La giuria social, presieduta dagli influencer chef Franco e Harba la Maison e che si è espressa sulle categorie pizza napoletana e pizza contemporanea, ha decretato i seguenti vincitori.

Categoria Pizza Napoletana: ex aequo per Cipriano Capuozzo e Umberto Basilico. Categoria Pizza Contemporanea Fabio Tramontano.