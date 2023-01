Turismo: aperte le iscrizioni per Africa’s Travel Indaba 2023

Gennaio 11, 2023

Roma, 11 gen. (Adnkronos/Labitalia) – L’Ente del Turismo del Sudafrica annuncia che le iscrizioni per Africa’s Travel Indaba sono ora aperte. La prestigiosa fiera del turismo vedrà ancora una volta l’Inkosi Albert Luthuli Convention Centre di Durban – confermata come sede della fiera anche per i prossimi tre anni – trasformarsi in un vivace palcoscenico dal 9 all’11 maggio 2023. Organizzata da South African Tourism in collaborazione con l’Ente del Turismo della provincia di KwaZulu-Natal, la municipalità di eThekwini e l’Inkosi Albert Luthuli Convention Centre (Icc) di Durban, Africa’s Travel Indaba rappresenta un’importante kermesse nel mondo del tursimo oltre che fonte economica per la città di Durban e la provincia di KwaZulu-Natal (Kzn).

“Nel 2022 abbiamo ospitato l’Africa’s Travel Indaba per la prima volta dopo due anni di stop a causa della pandemia e siamo ora entusiasti di tornare con energia e concentrazione. In vista del 2023, siamo orgogliosi di confermare ufficialmente la nostra presenza per i prossimi anni con i nostri partner di lunga data. Africa’s Travel Indaba contribuisce all’economia del nostro Paese e svolge un ruolo importante nel promuovere la crescita del settore turistico del nostro continente”, ha dichiarato Themba Mzilikazi Khumalo, Acting Chief Executive Officer di South African Tourism.

“L’Africa’s Travel Indaba porta nella nostra provincia migliaia di esperti provenienti da tutto il mondo e svolge un ruolo fondamentale nell’aiutarci ad attuare il nostro piano di rilancio del settore turistico, in particolare sui mercati internazionali. La fiera è anche fondamentale per lo sviluppo delle nostre piccole, medie e micro imprese (pmi) del settore turistico, che hanno l’opportunità di presentare i loro prodotti e stringere accordi che possono far crescere le loro attività”, ha affermato Nhlanhla Khumalo, Acting Chief Executive Officer of Tourism Kzn.

“Accogliamo con entusiasmo il ritorno a Durban della più grande fiera del turismo del continente. Africa’s Travel Indaba rappresenta la piattaforma ideale per promuovere i prodotti sudafricani. Poiché le iscrizioni sono ora ufficialmente aperte, invitiamo le aziende del settore a non perdere questa opportunità e a registrarsi per tempo, in modo da esplorare appieno le possibilità di incontrare nuovi clienti e di presentare il proprio lavoro”, ha aggiunto il sindaco di EThekwini Mxolisi Kaunda.

“La nostra collaborazione con Africa’s Travel Indaba risale a molti anni fa. Siamo entusiasti e grati di continuare a ospitare una delle più grandi fiere africane per i prossimi tre anni. Questo è un voto inequivocabile di fiducia in eThekwini come principale destinazione per eventi travel e business”, ha detto Musa Mbhele, City Manager della Municipalità di EThekwini.

Glen Mashinini, Board Chairperson di Icc, e Lindiwe Rakherebe, Chief Executive Officer di Icc, hanno espresso il loro entusiasmo nell’ospitare nuovamente la fiera: “Non vediamo l’ora di accogliere delegati ed esperti entusiasti di conoscere le opportunità che Africa’s Travel Indaba presenta”.

Si prevede che Africa’s Travel Indaba 2023 attirerà oltre 8.000 delegati da tutto il mondo, raggiungendo i livelli pre-pandemia. L’edizione 2022 della fiera ha visto la partecipazione di oltre 634 espositori provenienti da 19 Paesi africani, che hanno presentato i propri prodotti a quasi 956 buyer locali e internazionali.

Inoltre, quasi 282 rappresentanti dei media locali e internazionali hanno partecipato ad Africa’s Travel Indaba nel 2022, elevando notevolmente il profilo del turismo nel continente africano. L’evento del 2022 ha visto anche lo svolgimento di oltre 13.804 meeting tra aziende e travel buyer.

“Non vediamo l’ora di entrare in contatto con tutti i presenti con i quali condividiamo la passione per il turismo e il continente africano. Africa’s Travel Indaba 2023 ha in serbo altre entusiasmanti novità che non vediamo l’ora di rivelare”, ha concluso Themba Khumalo. Espositori, acquirenti e giornalisti sono invitati a registrarsi e ad accreditarsi online visitando il sito https://www.indaba-southafrica.co.za/.