Turismo: Bluserena, Ilaria Picozzi nuova Business Development & Acquisition Manager

Dicembre 11, 2023

Roma, 11 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Cresce la squadra di Bluserena Hotels & Resorts. Il brand, presente in Italia con 12 strutture posizionate nelle più belle località costiere e con una proprietà in montagna nel comprensorio sciistico della Vialattea, annuncia l’ingresso in azienda di Ilaria Picozzi che assumerà il ruolo di Business Development & Acquisition Manager. Dopo una laurea in Marketing e Comunicazione e un Master di Account & Sales Management, Ilaria ha potuto affinare le sue competenze nel settore dell’ospitalità in aziende di consulenza e intermediazione nel real estate. All’interno di Bluserena, il suo compito sarà quello di contribuire e supportare il gruppo nell’acquisizione di nuovi asset.

“Sono onorata di essere ora parte di Bluserena, un gruppo in grande crescita che sono certa mi permetterà di sviluppare e perfezionare le mie capacità in ambito di real estate. Non vedo l’ora di mettermi in gioco e contribuire alla crescita di questa grande realtà alberghiera”, afferma Ilaria Picozzi.

Marcello Cicalò, Ceo di Bluserena Hotels & Resorts, commenta “Sono molto contento che Ilaria abbia accolto con passione il progetto di sviluppo di Bluserena e che si sia unita al nostro team composto da persone straordinarie. Abbiamo bisogno dell’energia e dell’entusiasmo dei giovani di oggi che sono un perfetto ingrediente quando aggiunto all’esperienza e capacità di una squadra già rodata. Il nostro obiettivo è quello di acquisire nuovi hotel e resort in diverse parti d’Italia sia sul mare che sui laghi e montagne tramite acquisizione, contratti di affitto e management”.