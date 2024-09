Turismo, con ‘Attractive Romania’ alla scoperta di un tesoro culinario in Est Europa

15 Settembre 2024

Roma, 15 set. (Adnkronos/Labitalia) – Un nuovo faro per fare luce su un tesoro nascosto ai più: la cucina rumena. Grazie ad ‘Attractive Romania’, il primo programma di turismo culturale di questo paese dell’Est Europa, i viaggiatori internazionali potranno vivere esperienze autentiche alla scoperta non solo di castelli, manieri, monasteri, fortezze e villaggi con architetture tradizionali, ma anche del cibo, fatto di ingredienti locali freschi e soprattutto un multiculturalismo unico in Europa.

La Romania è, infatti, uno dei paesi europei con le maggiori influenze culturali che si riflettono anche in ambito culinario, offrendo un mosaico di varietà che la rendono una destinazione veramente ‘appetibile’ per i food lovers. Scaricando la app di ‘Attractive Romania’, disponibile in diverse lingue, si può creare il proprio percorso turistico e partire per un viaggio alla ricerca di sapori unici, attraversando luoghi dal fascino speciale.

Fra i percorsi più attrattivi c’è proprio la ‘Strada della gastronomia tradizionale romena’, rappresentata da 30 siti finora noti solo alle comunità locali. Ed è solo una delle 12 Strade proposte dal programma ‘Attractive Romania’, che porta alla scoperta di località meno conosciute ma dall’immenso valore storico e culturale, non solo per la Romania ma per l’intera Europa. Per maggiori informazioni si può visitare il sito Internet romania-atractiva.ro e scaricare la app (https://romaniaatractiva.app.link/download).