Turismo: FH55 Hotels lancia il Recruiting Day a Firenze, 40 le posizioni aperte

Febbraio 5, 2024

Roma, 5 feb. (Adnkronos/Labitalia) – FH55 Hotels, rinomato gruppo alberghiero italiano nel settore dell’ospitalità di lusso, offre l’opportunità di intraprendere una carriera in un contesto esclusivo. Venerdì 16 febbraio, presso il Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, è stato organizzato un Recruiting Day che promette di aprire le porte a una nuova e stimolante esperienza professionale.

Il Gruppo FH55 Hotels, infatti, è alla ricerca di figure appassionate e ambiziose per arricchire il team di professionisti dell’ospitalità presso le sue strutture: l’Hotel Villa Fiesole, che ha appena affidato la guida del suo Ristorante ‘Serrae di Villa Fiesole’ allo chef stellato Antonello Sardi; l’Hotel Calzaiuoli, boutique hotel di charme nel cuore della città del giglio; il Grand Hotel Mediterraneo, punto di riferimento dell’ospitalità di Firenze; e il Grand Hotel Palatino, inserito nella Top 10 degli hotel a Roma di Condé Nast Traveler Reader’s Choice Awards 2023.

Coloro che ambiscono a crescere sia professionalmente che personalmente hanno oggi l’opportunità di integrarsi in una grande famiglia che accoglie i collaboratori con l’obiettivo primario di garantire il loro benessere. Il Gruppo punta ad accogliere personale preparato, appassionato e soprattutto fortemente motivato. Diverse sono le posizioni aperte che copriranno vari reparti, offrendo opportunità nei seguenti settori: Cucina; Sala ristorante e bar; Housekeeping; Reception; Booking. Eventi e Congressi. I candidati sono invitati a presentarsi presso il Grand Hotel Mediterraneo con il loro curriculum vitae in una delle due fasce orarie previste: 10.00-13.00, 14.00-18.00. L’evento rappresenta un’occasione unica per entrare a far parte di una squadra impegnata nell’offrire un servizio d’eccellenza in alcune delle destinazioni più esclusive d’Italia.