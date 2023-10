Turismo, Gruppo Bluvacanze: Napoli avamposto per sviluppo attività nel travel al Sud

Ottobre 4, 2023

Napoli, 4 ott. (Labitalia) – È Napoli l’avamposto strategico del Gruppo Bluvacanze per sviluppare al Sud dell’Italia tutte le sue attività nel settore del travel. Dunque, il tour operating, con Going, il retail del turismo con le agenzie di viaggi Bluvacanze, Vivere&Viaggiare e il polo di affiliazione Blunet; infine, il business travel con la travel management company Cisalpina Tours.

“L’azienda è proiettata verso un orizzonte di crescita lungo 3 direttrici: internazionalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità -afferma l’ad del Gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino- stiamo aprendo uffici in 10 mercati esteri per acquisire nuovi clienti nel business travel e nell’incoming turistico di alto profilo, abbiamo lanciato la prima applicazione digitale che cambia radicalmente la relazione tra viaggiatori e agenzie di viaggio e progettiamo un futuro di carbon neutrality che richiederà tempo, ma già ci riempie di fiducia per un domani migliore per noi tutti”.

Parte integrante della costellazione di aziende di viaggi del Gruppo Msc, che vede a Napoli la propria compagnia di crociere, il Gruppo Bluvacanze concentra in via Agostino Depretis 40 già uno staff operativo di oltre 30 dipendenti, che si prevede a breve supereranno le 50 unità.

“E’ il momento del ritorno della valorizzazione e della personalizzazione del servizio come elemento di valutazione della qualità del nostro lavoro”, osserva Gabriele Querelante, direttore hr del Gruppo Bluvacanze. £Il contatto digitale è certamente apprezzato, ma solo se dietro c’è una persona fisica o un’azienda conosciuta e di fiducia. Questa è la sfida per chi lavora nel Travel oggi, sia leisure che business travel, e su questo campo Cisalpina Tours e Bluvacanze possono contare su collaboratori professionali e preparati in grado di vincere questa sfida. La scommessa sulla sede di Napoli è già vinta in partenza”, continua.

La sede di Napoli del Gruppo Bluvacanze diventa un hub dove si concentrano le attività di organizzazione di viaggi (outgoing) di vacanza con Going, per la specializzazione verso gli Stati Uniti ed il lungo raggio in genere; incoming sulla Campania attraverso Going2Italy dai mercati di Stati Uniti, Brasile, Turchia e Regno Unito; per il business travel, il nucleo campano di Cisalpina Tours si occupa principalmente dei viaggi d’affari delle aziende del Sud Italia, ma non solo; per quanto riguarda la rete di agenzie di viaggi, il programma di affiliazione Blunet vede una significativa presenza in Campania, cui si aggiunge la partecipazione al network ‘Via Con Noi’ (110 agenzie di viaggi affiliate, con headquarter a Napoli).

Il programma di networking acquista così vigore e punta a conquistare nuovi punti vendita, ai quali offrire i servizi (tecnologici, di marketing, amministrativi, commerciali e finanziari) che fanno del Gruppo Bluvacanze un player unico della distribuzione turistica italiana.