Turismo: il Grand Hotel Palatino di Roma premiato dai lettori di Condé Nast Traveler

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Il Grand Hotel Palatino di Roma è nella lista dei Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2023, il premio basato sulle scelte degli esigenti lettori di tutto il mondo. I Readers’ Choice Awards di Condé Nast Traveler sono tra i premi più prestigiosi nell’industria del turismo e sono il risultato del voto di oltre mezzo milione di lettori Condé Nast Traveler in tutto il mondo (526.518) che hanno inviato valutazioni e commenti, condividendo le loro recenti esperienze di viaggio in paesi, isole, città, hotel, resort, terme, linee di crociera, treni, compagnie aeree e aeroporti. Le nomination per la categoria degli alberghi sono assegnate sulla base di vari criteri, tra cui posizione, servizio, cibo e atmosfera, e le migliori formano la Top 100 al mondo. Il Grand Hotel Palatino si è distinto per la sua posizione privilegiata nel cuore della Città Eterna, un servizio di alta qualità e un’eleganza raffinata, offrendo agli ospiti un’esperienza indimenticabile a Roma.

“Ci sentiamo profondamente onorati e grati. Questo riconoscimento così ambito e prestigioso va oltre le parole e rappresenta il risultato del nostro impegno incessante nel fornire esperienze straordinarie ai nostri Ospiti. Vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine ai lettori di Condé Nast Traveler per averci scelto e per aver riconosciuto l’importanza di mettere i clienti al centro di tutto ciò che facciamo. Siamo determinati a continuare a superare le aspettative e a offrire un servizio di alto livello con il nostro consueto impegno all’eccellenza”, dichiara il vicepresident Operations del Gruppo FH55 Hotels, Claudio Catani.

Da novembre l’hotel, sempre per puntare all’eccellenza, si prepara a sottoporsi ad una trasformazione straordinaria di ristrutturazione guidata dall’architetto Marco Giammetta, dello studio Giammetta Architects, per diventare un’oasi di lusso e conoscenza, un luogo dove gli ospiti potranno immergersi nella storia e nel mistero della Capitale. Si trasformerà in una struttura d’avanguardia, in linea con i tempi moderni e contemporanei. Il restyling coinvolgerà tutte le aree dell’hotel e prevede la creazione di una lussuosa Spa, un’accogliente hall, un bar con focus sull’arte del “mixology”, due sale polifunzionali e un ristorante gourmet. Offrirà 157 camere e suite, tutte progettate con materiali sostenibili per ridurre l’impatto ambientale. Infine una terrazza panoramica ospiterà un lounge bar con vista spettacolare sul Rione Monti.