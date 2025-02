Turismo: InterContinental Hotels acquisisce Ruby per 110,5 mln di sterline

18 Febbraio 2025

Roma, 18 feb. (Labitalia) – InterContinental Hotels Group, il colosso britannico dell’ospitalità che include Holiday Inn, ha annunciato oggi di aver acquisito l’attività alberghiera europea premium Ruby per una cifra iniziale di 110,5 milioni di sterline (115 milioni di dollari). Questo consiste in un pagamento anticipato a Ruby Sarl di 109,9 milioni di sterline e un pagamento differito di 0,6 milioni di sterline. Fondato nel 2013, il marchio Ruby gestisce 20 hotel con 3.483 camere nelle principali città d’Europa e ha altri 10 hotel in cantiere – tra cui Stoccolma, Edimburgo e Marsiglia – che dovrebbero aprire nei prossimi tre anni. Il brand Ruby ha consolidato la propria identità come marchio lifestyle elegante e attento agli spazi, sinonimo di lusso accessibile, un concetto definito dalla stessa Ruby come ‘Lean Luxury’, nelle principali destinazioni urbane. La società operativa del venditore non verrà acquisita da Ihg e continuerà a gestire gli hotel attualmente aperti e tutti gli hotel futuri che il venditore svilupperà sotto il marchio.

Michael Struck, fondatore e Ceo di Ruby Group, ha dichiarato: “Abbiamo scelto con attenzione Ihg come partner per portare il marchio Ruby e la nostra espansione internazionale a un livello superiore. La forte rete di distribuzione di Ihg, l’ottima sinergia del nostro marchio con il portfolio di brand di Ihg e la comprovata esperienza nell’integrare nuovi brand preservandone identità e cultura aziendale ci danno piena fiducia nell’intraprendere insieme questo nuovo capitolo. Unendo la portata globale e le risorse di Ihg con i vantaggi in termini di efficienza del nostro modello operativo e costruttivo, garantiremo rendimenti superiori per i nostri investitori e partner real estate. Il momento non potrebbe essere più propizio: la domanda per le nostre soluzioni innovative nella riconversione degli spazi ufficio è in crescita, aprendo la strada a una forte fase di sviluppo”.

Elie Maalouf, Chief Executive Officer di Ihg Hotels Resorts, ha aggiunto: “Siamo entusiasti dell’acquisizione di Ruby, che arricchisce ulteriormente il nostro portfolio con un’offerta distintiva, dal forte appeal e di alta qualità sia per gli ospiti che per i proprietari nelle principali città. Questa acquisizione dimostra il nostro impegno nel consolidare la nostra presenza in segmenti di mercato ampi e strategici, sfruttando la nostra esperienza nell’integrazione di brand e di portfolio di hotel. Il segmento degli urban micro rappresenta un modello ideale per il franchising e offre vantaggi economici interessanti per i proprietari. Vediamo grandi opportunità non solo per rafforzare la solida presenza di Ruby in Europa, ma anche per portare rapidamente questo brand negli Stati Uniti e in Asia, replicando il successo ottenuto con precedenti acquisizioni”.